2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會10/28 解讀紅藍卡最新變動

紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會，於10月28日下午2點在法拉盛喜來登飯店7樓，歡迎線上報名參加 世界日報/圖庫

【紐約訊】此次講座將於10月28日下午2點在法拉盛喜來登7樓Gallery廳舉行，歡迎線上報名：https://bit.ly/aep1028。或致電世界日報活動組718-746-8889轉213進行報名、瞭解更多訊息。

長者健康一直是社會關注的焦點，而適當的健康保險是保障他們福祉的重要一環。為了協助長者及其家庭更好地瞭解重要的健康保險選擇。由世界日報主辦、第一保健贊助的「2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會」，將於10月28日下午2點在法拉盛喜來登7樓Gallery廳舉行，我們誠摯地邀請您免費參加。

長者們一直以來都重視健康，而瞭解適合自己的健康保險選擇同樣重要。紅藍卡保險計畫的投保期（AEP）是個關鍵時刻，長者和其家庭需要在此期間仔細瞭解來年紅藍卡計劃的變動。這是確保他們擁有適切醫療保險的機會，以應對可能出現的健康挑戰。

主講人黃玉霞，曾任社會安全局社區聯絡員，將為大家解讀紅藍卡最新的變動，並強調長者們在健康保險方面的需求。她將分享如何在投保期內做出明智選擇，以確保健康和福祉的持續。

講座內容包括「紅藍卡保險計畫的重要性」、「2024年投保期(AEP)的日期和期限」、新的計畫選擇和規劃」、「如何比較和選擇最適合您的計畫」或「紅藍卡相關的資源和支持」。

在講座期間，參與者有機會與主講人一對一進行問答，並解決他們對紅藍卡的任何疑問。無論您是第一次投保還是想要了解最新的變化，這個講座都將為您提供有價值的信息。

長者的健康和福祉是我們關切的事情，而明智的投保選擇是保障他們健康的重要一步。我們誠摯地邀請您參加2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會，一同探討紅藍卡計劃的重要議題，為長者及其家庭的未來提供更好的支持。不論您的年齡和情況如何，這個講座都將為您提供寶貴的信息，確保您的健康和福祉受到妥善照顧。歡迎您邀請家人和朋友一同參加，共同關心長者健康。

值得一提的是，參加講座的現場民眾將有機會參加抽獎，獎品由世界日提供。參加講座還可以贏得精美獎品，這將為講座增添一絲樂趣和期待。講座定於10月28日下午2點法拉盛喜來登飯店7樓Gallery廳舉行，線上報名：https://bit.ly/aep1028。或致電世界日報活動組718-746-8889轉213報名。