民族舞劇 9月23日起 波士頓、華盛頓 巡迴演出

＜花木蘭＞舞劇，將於9月23日起在波士頓、華盛頓兩地共演出6場 中演公司/提供

今年9月23日至10月1日期間，中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌“中華風韻”即將推送中國民族舞劇《花木蘭》走進美國，在波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre演出2場，在華盛頓甘迺迪中心歌劇院(Kennedy Center)演出4場。票價為$30/50/70/90/110

波士頓購票網：9/23(六)7:30PM、9/24(日)1:30PM

波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre)

https://bit.ly/mulan-bos

華盛頓購票網：9/29(五)7:30PM、9/30(六)1:30PM、7:30PM、10/1(日)1:30PM

華盛頓的甘迺迪中心歌劇院(The Kennedy Center, Opera House)

https://bit.ly/mulan-dc

該劇以“孝”、“忠”、“愛”為主線進行串聯，通過中國民族舞蹈語彙和現代舞臺技術手段，講述了北魏時期，一位美麗的少女走向巾幗英雄的旅程，從女扮男裝、替父從軍、完成使命、追求愛情到回歸和平與自由，打造出一條“自我發現”與“自我認同”的故事線，為觀眾展現了一段閃耀千年的中國傳奇故事。

舞劇《花木蘭》的主創班底均由中國一流藝術家擔綱。總編導由周莉亞和韓真擔任，編劇由詩人、詞作家朱海擔任，國家一級作曲杜鳴擔任譜曲。他們聯手打造了美學盛宴，讓觀眾的情緒在視覺、聽覺的帶動下穿越時空。導演說：“花木蘭一定是一位剛柔並濟的女孩。”為了表現出“誰說女子不如男”的氣勢，編導在“安能辨我是雄雌”的軍營中融入了武術訓練的動作元素，進行了獨特巧妙的設計。例如，在舞蹈動作中加入了紮馬步、俯臥撐和拳操，並且將“花木蘭”放置在不奪眼的位置，讓她在一群藍衣士兵中若隱若現地穿著紅衣。真正展現出“雄雌難辨”的狀態。而士兵們“同床共眠”的這一場景中，編導又呈現出了“花木蘭”作為女孩子的俏皮感和生活感。“花木蘭”面對男士兵們的打呼嚕、夢遊和說夢話，以及他們集體翻滾的情節，表現出一種無法入眠的困擾和內心的焦慮，同時也展現出作為女性的羞澀和矜持，使“花木蘭”的角色更加真實和具有共鳴力。

花木蘭舞劇－＜第二幕＞花木蘭在營區。 中演公司/提供

舞劇《花木蘭》在舞美、道具和妝容方面亦展現了中國古典傳統的文化特色，同時又融入了現代觀眾的審美需求。舞劇把“花木蘭”與“衛將軍”相望卻遙不可及的場景時將悲痛與不舍表達到了極致。這樣的設計不僅引發觀眾對歷史和人生的思考和領悟，也增添了劇情的哲學深度。

花木蘭與衛將軍 中演公司/提供

舞劇《花木蘭》的現實意義是女性在男性主導的世界中所面臨的挑戰和困擾。但是花木蘭為了家人所併發出的巨大能量鼓勵所有女性重新審視自己。舞劇《花木蘭》展現了富有創意的舞蹈語言、精心編排的舞蹈結構、巧妙運用的舞臺佈景與燈光效果、搭配合適的音樂與節奏以及獨特的舞蹈風格與技巧及其所包含的情感內蘊，這些因素共同構成了《花木蘭》這一藝術作品的獨特之處，以其獨特的藝術魅力和深刻的現實意義給觀眾帶來了深厚的藝術享受。

“中華風韻”是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，旨在推送中國舞臺表演藝術精品力作登陸世界各國主流劇院，不斷提升中華文化的國際影響力。自2009年創立以來，“中華風韻”已先後選派中國30餘個藝術團組的40餘台精品劇碼，赴全球各地的國家主流劇院演出600餘場，現場觀眾累計達百萬人次。

今年在美東的演出場次如下：波士頓場共兩場，分別為 9月23日(六) 7:30 PM、9月24日(日) 1:30 PM，地點在波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre)，購票網站：https://bit.ly/mulan-bos 603.814.9406 Ticket Sales，Group Discount available。華盛頓場共四場，分別為 9月29日(五) 7:30 PM、9月30日(六) 1:30 PM、7:30 PM，以及10月1日(日) 1:30 PM，地點在華盛頓的甘迺迪中心歌劇院(The Kennedy Center, Opera House)，購票網站：https://bit.ly/mulan-dc 703-982-0678 Ticket Sales，Group Discount available。票價為$30/50/70/90/110