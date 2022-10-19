世報與美國味全合辦 「家庭小廚師」繪畫比賽開跑

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，期望激發學子想像力與創造力。

為鼓勵華人學子揮灑創意及表達自我，世界日報與美國味全公司在2022年將共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽，進行創作。本屆主題為「家庭小廚師 –Little chef of the day for my family」。疫情衝擊以及高通脹背景下，華人家庭壓力逐步增大。許多華人家長在需要工作貼補家用的同時不少還要負擔為家人烹飪的責任，非常應該得到讚賞，安慰以及認同。孩子或許還未能有能力為家庭分憂，但暢想繪畫出為家人做的一餐是正能量的開始，此畫作可以潛移默化的培養他們的家庭責任感，使父母感到暖心。同時此主題也契合美國味全五十週年“分享愛，分享美國味全”的主題，讓小朋友將內心對於家長的感激與愛從畫作中分享出來。

今年的比賽將依年齡分成五組，分別為：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高或14吋寬X11吋高)設計作品，競賽主題為「家庭小廚師」。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），務必於2022年11月9日之前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)即可參賽，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀以資鼓勵外，前三名的獲獎選手更可獲得獎盃一座。每組第一名可得獎金200美金，第二名可得160美金，第三名可得120美金，佳作獎可得60美金。收件截稿日期為2022年11月9日（周三），評選結果及優勝作品將訂於2022年12月初刊登在世界日報及公布於活動官網。

欲洽詢參賽詳情，請參考活動網站 bit.ly/wcwj22電洽：718-746-8889分機6309詹先生。