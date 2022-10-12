榮耀獻給您 世界日報榮獲3項「2022海外華文媒體報導大獎」

由中華民國僑務委員會舉辦的「2022海外華文媒體報導大獎」，12日在台北舉行頒獎典禮。美國世界日報榮獲３項大獎；世界日報秉持正派辦報的理念，掌握社區脈動，報導新聞真相，得獎不單是榮耀，更是一種肯定，肯定世界日報與您站在同一方向，共同成長。謹以榮膺３項海外華文媒體報導大獎的榮耀，獻給最親愛的世界日報讀者。

得獎作品有：

「華人老少有鴻溝」獲得公共事務議題報導獎／世界日報洛杉磯社記者丁曙

「波士頓市長吳弭專訪」獲得台灣亮點報導獎／紐約社芝加哥特派員黃惠玲

「做特殊孩子的避風港—紐約華埠這家咖啡室好溫暖」獲得華人社區服務獎／紐約社記者何卓賢

入圍作品有：

★平面／網路報導類：入圍３件，共獲２項大獎。

1. 「社會議題 華人老少有鴻溝」(洛杉磯社記者丁曙)……配電子報圖片 (得獎者)

2. 「空心菜合法化 華人奔走十餘年」(紐約社亞特蘭大記者林昱瑄) ……配電子報圖片

3. 「疫後仇亞浪潮 華人深化參與美國主流社會提升地位」(舊金山社記者李榮) 配電子報圖片

4. 「紐約首間柑仔店 推廣台灣文化」(紐約社記者鄭怡嫣) ……配電子報圖片

5. 「紀錄疫下華人 三播主爆紅」(紐約社記者鄭怡嫣) ……配電子報圖片

6. 「波士頓市長吳弭專訪」(紐約社芝加哥特派員黃惠玲) ……配電子報圖片(得獎者)

7. 「朱如茵 台味獨特，小廚神 抗壓超齡」(紐約社記者顏嘉瑩) ……配電子報圖片

★廣播報導類：入圍２件作品

1. 「中餐館爆頭案(上) 是精神疾病讓兇手脫罪 還是檢方政治算計？；中餐館爆頭案(下)

從華人爆頭慘案 看精神鑑定的公平性在哪裡」(紐約社記者何卓賢)

2. 「保護動物+造福社會 台灣女生的「永續皮包」願景」(紐約社記者何卓賢)

★電視／影音報導類入圍作品：本報共獲X項大獎

1. 「做特殊孩子的避風港 紐約華埠這家咖啡室好溫暖」(紐約社記者何卓賢)。……配截圖得獎者)