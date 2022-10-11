10/11 中獎名單：富足退休第3堂課
謝謝大家參加「富足退休第3堂課」活動，中獎名單如下：
1. amazon $20 電子禮卡，6名
Fumi H. 347-450-xxxx
Clara Chang-Wu 347-695-xxxx
KENHAO HSU 626-660-xxxx
TING LEE 848-202-xxxx
Yan Zhi Ma 917-617-xxxx
Peggy Lin 929-229-xxxx
2. 空氣循環機，2名
Tsai Yueh Chuerh Huang 516-413-xxxx
Gina Chiu 917-912-xxxx
3. 果汁機，2名
琳陳 347-754-xxxx
Jaeling Taylor 702-787-xxxx
4. 咖啡機，2名
Sarah Lee 425-435-xxxx
Chi Huang 425-894-xxxx
主辦單位將於10/11-10/13用電子郵箱或簡訊通知中獎者，如果未在10/14前回覆者，視同放棄中獎資格，謝謝！
第3堂課影片，觀賞:
問卷答案公布：
1. 如果個人收入不高，或未達到社安金領取資格，已婚人士可領取配偶社安金（最多50%）的條件是什麼？
(a). 結婚滿12個月
(b). 主配偶已開始領取福利
(c). 申請配偶已是62歲
(d). 以上皆是
答案： (d)以上皆是
2. 若您超過完全退休年齡 (Fully retired) ，一邊工作領取工資，一邊領社安金，社安金會不會受影響？
(a). 會
(b). 不會
答案: (b)不會
上一則
FB留言