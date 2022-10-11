我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下殺5折 零售商發動折扣戰 提前促銷搶黑五買氣

俄外長：願與西方對話 稱美事實上已經參戰

10/11 中獎名單：富足退休第3堂課

活動組陳婉菱／企畫

謝謝大家參加「富足退休第3堂課」活動，中獎名單如下：

1. amazon $20 電子禮卡，6名

Fumi H. 347-450-xxxx

Clara Chang-Wu 347-695-xxxx

KENHAO HSU 626-660-xxxx

TING LEE 848-202-xxxx

Yan Zhi Ma 917-617-xxxx

Peggy Lin 929-229-xxxx

2. 空氣循環機，2名

Tsai Yueh Chuerh Huang 516-413-xxxx

Gina Chiu 917-912-xxxx

3. 果汁機，2名

琳陳 347-754-xxxx

Jaeling Taylor 702-787-xxxx

4. 咖啡機，2名

Sarah Lee 425-435-xxxx

Chi Huang 425-894-xxxx

主辦單位將於10/11-10/13用電子郵箱或簡訊通知中獎者，如果未在10/14前回覆者，視同放棄中獎資格，謝謝！

第3堂課影片，觀賞:

問卷答案公布：

1. 如果個人收入不高，或未達到社安金領取資格，已婚人士可領取配偶社安金（最多50%）的條件是什麼？

(a). 結婚滿12個月

(b). 主配偶已開始領取福利

(c). 申請配偶已是62歲

(d). 以上皆是

答案： (d)以上皆是

2. 若您超過完全退休年齡 (Fully retired) ，一邊工作領取工資，一邊領社安金，社安金會不會受影響？

(a). 會

(b). 不會

答案: (b)不會

上一則

美國亞裔女性癌症發病率 10年內增幅最大是「它」

熱門新聞

富足退休第3堂課-已婚、離婚或喪偶者 領取退休社安金的不同策略 陳婉菱/攝影

富足退休第3堂課-已婚、離婚或喪偶者 領取退休社安金的不同策略

2022-09-26 10:33
美國亞裔女性癌症發病率 10年內增幅最大是「它」(Pixabay.com)

美國亞裔女性癌症發病率 10年內增幅最大是「它」

2022-10-06 13:59
10/1 舞動人生講座 免費活動

10月1日 舞動人生講座，教長者打太極、跳社交舞

2022-09-21 15:48
第2堂課抽獎活動

9/13中獎名單：富足退休第2堂課

2022-09-13 12:55

超人氣

更多 >
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」
阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者
「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職