10/11 中獎名單：富足退休第3堂課

謝謝大家參加「富足退休第3堂課」活動，中獎名單如下：

1. amazon $20 電子禮卡，6名

Fumi H. 347-450-xxxx

Clara Chang-Wu 347-695-xxxx

KENHAO HSU 626-660-xxxx

TING LEE 848-202-xxxx

Yan Zhi Ma 917-617-xxxx

Peggy Lin 929-229-xxxx

2. 空氣循環機，2名

Tsai Yueh Chuerh Huang 516-413-xxxx

Gina Chiu 917-912-xxxx

3. 果汁機，2名

琳陳 347-754-xxxx

Jaeling Taylor 702-787-xxxx

4. 咖啡機，2名

Sarah Lee 425-435-xxxx

Chi Huang 425-894-xxxx

主辦單位將於10/11-10/13用電子郵箱或簡訊通知中獎者，如果未在10/14前回覆者，視同放棄中獎資格，謝謝！

第3堂課影片，觀賞:

問卷答案公布：

1. 如果個人收入不高，或未達到社安金領取資格，已婚人士可領取配偶社安金（最多50%）的條件是什麼？

(a). 結婚滿12個月

(b). 主配偶已開始領取福利

(c). 申請配偶已是62歲

(d). 以上皆是

答案： (d)以上皆是

2. 若您超過完全退休年齡 (Fully retired) ，一邊工作領取工資，一邊領社安金，社安金會不會受影響？

(a). 會

(b). 不會

答案: (b)不會