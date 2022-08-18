9/9世界日報中秋文化節 邀您來法拉盛賞月、購物、看表演

9月9日 世界日報中秋文化節，歡迎民眾免費參觀。

【紐約訊】中秋節是月滿人團圓的節慶佳節，世界日報特別在中秋佳節的前夕於法拉盛喜來登飯店2樓，規劃「世界日報中秋文化節」活動，希望透過展覽、工藝及表演等綜合活動，聚集所有華人朋友來法拉盛一起同歡，歡慶中秋。時間訂於9月9日(周五)下午2點至晚上9點。

世界日報規劃舞台區、購物區、資訊區及工藝區等多元化活動，希望提供一個三代同堂、共慶佳節的場所。本次活動由聯合健保公司、美國中國信託銀行，以及CPC華人策劃協會共同贊助。

舞台區部份，世界日報邀請眾多表演單位前來共襄盛舉：來自布碌崙(布魯克林)的年輕團體Halo Dance Crew將帶來年輕活力的街舞表演、茹寶藝術學校的旗袍秀、Honey Art Center的小朋友拉丁舞、紐約中國芭蕾京劇團的圓舞曲、崔欣妍個人魔術表演等多款精彩演出等，將帶給觀眾更多不同體驗。另外，在2樓陽台區，還邀請樂手Yut Chia，提供電子小提琴的戶外表演活動。

布碌崙年輕街舞團體，將帶來不同的表演體驗。Halo Dance Crew提供

Honey Art Center提供小朋友拉丁舞表演。表演單位提供

紐約中國芭蕾京劇團提供圓舞曲表演。表演團體提供

茹寶舞蹈藝術學校提供旗袍秀及拉丁舞表演。表演團體提供

個人魔術表演。崔欣妍提供

Forever Dancing青少舞團。表演團體提供

購物區部分，我們邀請藥業、中藥行、家電用品、美容養生會所、生活用品等商家，提供採購服務。資訊區部分，提供健保計劃諮詢、金融產品、教育及健康等諮詢攤位，讓民眾擁有多元的資訊來源。

中秋節規劃購物區攤位，歡迎生活雜貨等商家，報名參展。報系資料庫

工藝區部分，活動單位規劃中秋剪紙、果凍花製作、中國結製作等服務，讓民眾可以享受工藝文化的樂趣。除此之外，舞台活動區的猜燈謎活動，可以讓民眾感受到中秋文化的猜謎氛圍，有機會還可以帶一些免費獎品回家。

9月9日(周五)下午2點至晚上9點，歡迎民眾攜家帶眷前來參加「世界日報中秋文化節」，一同過節慶中秋。目前「攤位開放報名中」，有興趣的商家、工藝老師，歡迎主動與世界日報活動組聯繫，電話718-746-8889轉6362，或email至[email protected]