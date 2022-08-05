新冠威脅未散，兒童健康玄機多！暑假結束，孩子重回校園後該如何保持身心健康？(Pexel.com)

為幫助華人家長放心地送孩子重返校園，世界日報特與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)合作聯手推出第四支線上健康講座影片《讓孩子們準備好重返學校》，由紐約長老會皇后醫院，Theresa Lang門診中心兒科主治醫師，同時也是威爾康乃爾醫學院兒科臨床副教授的Victoria Cheung醫師擔任主講人，並透過紐約長老會皇后醫院社區健康發展部楊明德行政主任的同步口譯，給予讀者關於兒童健康的正確觀念與最新資訊。

主講醫師將會透過這支影片帶領觀眾瞭解兒童身心健康的諸多要點，以及家長應採取的方法措施。完整講座影片已可上線觀看，以下為本期影片摘要：

孩子們快樂的暑假即將走入尾聲，九月初美國各校學童即將重返校園。如何讓孩子在當前新冠確診屢創新高的形勢下，保護好自己同時避免從學校傳染給家人尤其老年人，是華人家長不得不思考的問題。除新冠之外，關於兒童健康的諸多因素也是家長們關切的。如：怎樣進行妥當且萬無一失的體檢？如何處理孩子的社交問題情緒問題？孩子到底需要接種哪些疫苗以確保健康？

Victoria Cheung醫師將講解如何正確的帶孩子看兒科醫生進行年度身體評估以監測和管理任何慢性疾病。在互聯網和疫情時代下，如何照顧孩子的情緒問題並且合理的溝通。初到美國，很多家長會被眼花繚亂需要打的疫苗搞得不知所措，講師此次活動將詳細的講解學校所需的強制性疫苗，以及流感和新冠疫苗對 6 個月及以上兒童的重要性。此外，許多兒童患有慢性疾病，如哮喘。以此為例，講師將探討如何與學校合作，更好地預防、監測和治療孩子的哮喘。

紐約長老會皇后醫院在多個地點提供頂尖且廣泛的兒科醫療保健服務。在法拉盛主院內設有 Theresa Lang 兒童門診中心：普通兒科、小兒腎病科、小兒神經內科、小兒腸胃病科 (電話718-670-1800) 和小兒肺科和過敏/免疫科 (電話718-670-1920)。傑克遜高地：普通兒科 (電話718-424-2788)。新鮮草原：普通兒科 (電話718-670-2899) 和多個兒科專科門診服務-心臟病科、腸胃病科、神經科、外科和泌尿科 (電話718-670-2468)。紐約長老會皇后醫院與共同醫療系統內的科曼斯基兒童醫院（NewYork-Presbyterian Komansky Children’s Hospital）和摩根斯坦利兒童醫院（NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital）一起在溫馨，以家庭為中心的環境中提供更便民的全面醫療服務。如需更多信息，請致電 718-670-1800或聯繫社區健康發展部718-670-1178。