年輕人都想買！專家：後疫情時代 這個保險不可少

牛理財第七期將幫助民眾瞭解擁有足夠人壽保險的重要性。

九月在全球被定義為”Life Insurance Awareness Month”，也就是「人壽保險宣傳月」，主旨是幫助一般民眾瞭解擁有足夠人壽保險的重要性，鼓勵大家更好地了解生命的價值，為了保護自己和摯愛親人而做好準備，並有所擔當。美國壽險行銷調研協會LIMRA (Life insurance Marketing and Research association）公開研究指出：如果工薪族意外死亡，42%的美國家庭將在六個月內面臨經濟困難，甚至有25%的家庭將在一個月內遭受經濟損失。另一項公開的研究則表明：受到疫情影響，今年已有36%的美國人計劃購買人壽保險，至於千禧一代，有將近48%的人表示將會計劃購買。

《牛理財NEW理財》第七支影片「壽險與遺產規劃」於日前上線，本期節目邀請到對於此議題有著深厚研究及豐富經驗的專家：高曉蘭女士擔任主講人。她不僅持有CLTC長期護理規劃師資格，屢次獲得公司及業界的各項殊榮，共23次榮獲紐約人壽執行委員會和總統委員會獎，同時也擁有《百萬圓桌》協會終身會員及Senior NYLIC的頭銜。高女士將帶領線上觀眾以積極的態度去面對並瞭解這個議題。

特別提醒讀者，觀影完畢後別忘了參加第七期有獎問卷活動[請點連結]，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎，本期頭獎為$250 Amazon電子禮卡，總獎金高達$500！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。

送出問卷後，亦可報名紐約人壽於 9/27/2021 周一東岸時間晚間7點30分舉辦的正式講座[點此報名]，將針對本期議題作更深入的探討及專業資訊分享，感興趣的讀者切勿錯過。

上一期問卷活動的幸運頭獎得主為來自加州的Jasmine Li，她將獲得$250 Amazon電子禮卡乙張！完整得獎名單已公布於第六期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報從今年2月開始陸續推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，以《當下時局財富規劃的掌控策略》、《退休收入的靈活性》、《企業主的商業規劃》、《長期護理計劃講座》、《跨國居民的資產規劃》等不同主題講座，帶領民眾探討了稅務、退休，甚至是中小企業規劃的相關內容，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規劃師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規劃。有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。