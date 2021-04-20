小企業主創業失敗的原因 竟是缺少了這個關鍵？(圖/Pexels)

在「後疫情 時代」這個特殊時期中，雖然有部分商家因疫情讓營運走入困境甚至倒閉，但同時也有許多企業因為提前做好規劃，成功將危機化為轉機；此外，也有許多人決定在此時自己創業當老闆，一同造就了美國 所謂的「創業榮景期」。那麼身為小型企業主的華裔 移民們，該如何做好企業規劃？讓公司除了賺錢之外，還能夠穩定地省稅與發展呢？

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報特別推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規劃師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規劃。今年2月開始陸續推出《當下時局財富規劃的掌控策略》、《退休 收入的靈活性》等不同主題講座，帶領觀眾探討了稅務及退休規劃的相關內容，有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。

第三支影片《企業主的商業規劃》已於日前上線，本期節目邀請到了對此議題非常熟悉的專家：紐約 人壽公司副總裁、華裔市場總監孫東明(Dongming Sun)先生擔任主講人。在本期節目中，我們將借助他對華裔社區中小企業的研究及觀察，與大家分享及解析在企業持續經營及傳承過程中，企業主遇到的問題及應對策略的規劃，相信本期內容將會帶給正在籌劃創業及傳承事業的觀眾一些關於企業主商業規劃的基本認知。

上一期活動的幸運頭獎得主為來自紐約州的Wendy Cen，她將獲得$250 Amazon現金禮卡！完整得獎名單已公布於第二期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道，本期未抽中的讀者別灰心，請繼續關注並參與未來的問卷活動，並預祝您幸運獲獎！

在問卷的最後，可繼續報名紐約人壽於 5/12/2021 周三東岸時間晚上7點舉行的正式講座，針對本期議題作更深入的探討，並設有現場Q&A問答環節為觀眾解惑。