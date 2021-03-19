未來退休生活將長達30年？掌握三大風險避免「老而無養」

《牛理財NEW理財》系列講座第二期影片主題為「退休規劃」。

隨著醫學進步和更健康的生活方式，人們更加長壽，這意味著所有人的退休生活可以長達 20 年甚至 30 年以上。如果有專家指導並且只需稍作準備，就能讓如此長遠的退休生活更加享受、更有保障．那該有多好。

為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報特別推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規劃師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規劃。2月推出的第一支影片《當下時局財富規劃的掌控策略》，帶領了觀眾探討新政府新稅法將對於自己與家人的財務上會有什麼影響；以及在稅法改變前，該如何提前作好稅務規劃來保護自身資產，該講座獲得廣大迴響，有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。

第二支影片《退休生活的靈活性》已於日前上線，本期節目邀請到了來自紐約人壽專業團隊的宋曼萍(Evelyn Tai)女士擔任主講人，她同時具備會計師、特考壽險核保師以及特考財務顧問身分，且作為獲得紐約人壽主席內閣最高成就獎的少數精英代理人之一。在本期節目中，她將帶領社區朋友及線上觀眾瞭解如何以最省稅的方式為未來的退休生活做準備，並分享有稅法好處的退休計劃選擇及新稅法的動向，帶領大家如何做好與自己息息相關的：退休規劃。

特別提醒各位讀者，觀影完畢後別忘了參加第二期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎，每期獎金皆高達$500，名額有限切勿錯過！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube影片說明或留言處共襄盛舉。

完成問卷後，亦可自行報名紐約人壽於4/6/2021周二東岸時間下午4點舉行的Zoom線上研討會，針對相關議題作更深入的探討。