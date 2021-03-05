幾歲該作腸鏡檢查？驚人數字打破你對大腸直腸癌的迷思

與亞洲人相比，在美國的亞裔患上大腸直腸癌的風險更高。

三月是大腸直腸癌認知月，而大腸直腸癌是美國常見癌症中排行第三位。一生當中，每20位美國人就有1位會患上大腸癌。與亞洲人相比，在美國的亞裔患上大腸直腸癌的風險更高。超過半數的個案是可以通過定期篩檢去預防的，但美國亞裔比較少作大腸直腸癌篩檢。因此，紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報推出第二支線上健康講座影片《大腸直腸癌的相關認知》，由紐約長老會皇后醫院大腸直腸外科主治醫師趙業耕醫師(Steven Chao, MD FACS)主講，他同時也是威爾康奈爾醫學院的臨床外科副教授。趙業耕醫師將通過這支影片為各位解答關於大腸直腸癌的八項重點。

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【影片摘要】

此次講座將為你解答關於大腸直腸癌的八項重點：

1. 大腸直腸癌到底有多普遍？

2. 什麼是大腸直腸癌？

3. 是什麼導致患上這個疾病的？

4. 致癌的風險因素有哪些？

5. 大腸直腸癌能夠預防嗎？

6. 能夠早期發現大腸直腸癌的檢查

7. 關於大腸直腸癌篩檢的迷思

8. 您能做些什麼？