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懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？醫生掃盲「疫苗誤區」

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新型冠狀病毒疫苗問與答。(Pexel.com)
新型冠狀病毒疫苗問與答。(Pexel.com)

新型冠狀病毒疫情已持續了將近一年，各州疫情此起彼伏。新冠疫苗的出現為疫情的控制提供了新希望。大眾對疫苗的反應既有期待也有疑惑。網路資訊發達，但可能存在很多不準確的資訊，大眾也會受到不同程度的誤導。因此，紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年再次聯合舉辦免費線上健康講座影片活動，第一支影片由紐約長老會皇后醫院内科住院醫生郭靖醫師(Jing Guo, MD)主講。郭醫師將通過在這支影片給大家提供簡單的科普知識，以及解答關於新冠疫苗的十大疑問。

觀影後請至連結: https://www.surveymonkey.com/r/nypq202102，參加有獎問卷，回答問題並填妥個人資訊即有機會獲得$25 Amazon電子禮卡！

【影片摘要】

此次講座將為你解答關於新冠疫苗的十大疑問：

1. 為什麼我要接種新冠疫苗？

2. 疫苗是否安全？

3. 為什麼疫苗在這麼短時間就能研發並使用？

4. 疫苗是否有效？

5. 疫苗接種後會有什麼副反應？

6. 美國的新冠疫苗與中國的有差異嗎？

7. 接種新冠疫苗會感染新冠病毒嗎？

8. 新冠疫苗會不會改變我的基因？

9. 接種疫苗後是不是就不會傳染病毒給別人了？

10. 懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？

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2021-02-05 09:00

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