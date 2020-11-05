新冠病毒時代的肺癌將如何衝擊華人社區？(Pixabay)

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報今年聯合舉辦免費線上健康講座影片活動，第六部影片由紐約長老會皇后醫院胸腔外科醫師、威爾康乃爾醫學院臨床心胸外科助理教授周樹佳醫師(Oliver S. Chow, MD)主講。在這支影片中，周醫師將會解説華人社區中的肺癌。他將討論哪些患者有患肺癌的風險，如何發現它們，和治療這些疾病最先進的方法。此外，也會討論新冠病毒疫情會如何影響肺癌和呼吸異常的治療。

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【影片摘要】

許多人都認識患有肺癌的人，我們也知道肺癌是一個嚴重及危險的疾病。但是，並非所有人都意識到我們在識別、治療，和治癒這種疾病的能力上有了非常大的進展。

至今爲止，肺癌是因癌症相關死亡中的主因。這主要是因爲許多肺癌在體内緩慢的生長多年直到發展成晚期並擴散才引發症狀。肺癌最主要的危險因素為年齡的增長，吸烟，有肺癌的先例或者是家庭歷史。重要的是，人們必須知道有不同種類肺癌的存在，而我們治療肺癌的方法也在不斷改善。今天，我們擁有比10年前更好的方法來治療這個疾病。

肺癌治療進步的主要原因之一，是我們能夠在癌症較小且易於治療的時候就發現它們。研究表明，對於有機會患上肺癌的高危患者可通過CT掃描及早的檢測到它們。這可以讓我們更早地開始治療癌症並延長這些患者的生命。這就是爲什麽醫生建議年齡在55-74歲之間，並且在過去的30年每天吸菸約一包的人，以及仍在吸菸或在過去15年中戒菸的人應該接受肺癌篩檢。這樣做是爲了獲取胸部的CT來查找肺部的任何異常，通過這類型的篩檢查出來的癌症通常較小，僅需要通過小手術即可治癒。因爲這方法很有效，所以很多醫生很快會開始為50歲或以上中度吸菸量的人做篩檢。

當我遇到肺癌患者時，他們通常第一件想知道的事就是我是否能夠將肺癌切除。在許多情況下，我能夠進行微創手術以去除肺癌。這通常是治癒肺癌的最佳機會。有時癌症已經變大或從胸部内擴散到淋巴結，那最好的治療方法是先使用藥物或放射療法後再進行手術。在癌症擴散到身體其他地方的情況下，藥物將是主要的治療方法，但即使在這種情況下，也有很多不同的藥物是可能有效的。有時會需要外科醫師通過活檢來找出最有效治療肺癌的藥物。

在華人社區中，有一種最爲常見的肺癌，它是由一種稱作為EGFR的基因突變而引起的。EGFR肺癌常見於非吸菸者，亞洲人，和女人。在當今的時代，測試肺癌的突變很重要，因爲有一組藥物對於這種類型的肺癌很有效。

新冠病毒大流行已經改變了醫療系統裏的許多方面，其中一件事是我們以團隊的方式對待肺癌。由於每位肺癌患者都是不一樣的，那麽有一個擁有不同領域專家的團隊才能為每個人提供最佳的治療。在當前的疫情中，我們努力減少不必要的預約和手續以使您的治療達到最好的療效。

在這個簡短的線上演講，紐約長老會皇后醫院心胸外科醫師/威爾康奈爾學院臨床心胸外科助理教授的周醫師會為你們解説中國社區中的肺癌。他將討論哪些患者有患肺癌的風險，如何發現它們，和治療這些疾病最先進的方法。他還將討論新冠病毒疫情是如何影響了肺癌和呼吸異常的治療。周醫師是胸腔疾病的專科醫師，包括肺癌，胃食道逆流，以及影響呼吸和呼吸道的疾病。周醫師會説粵語以及有會說中文的工作人員。他分別在皇后區和曼哈頓看診，也可用電話會診。

觀看完影片請記得至連結：http://www.bit.ly/2020nypq11，參加線上問卷抽$25電子禮卡！