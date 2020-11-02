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川普譏女神卡卡站台白登 北卡造勢高呼解禁

選前最後造勢！川普怒斥「假民調」 白登籲終結4年亂局

中央社 北卡羅來納州費耶特維爾2日綜合外電報導
川普總統與白登今天展開最後一天競選活動，川普怒斥有關他將敗選的民調結果；白登則呼籲選民，終結過去4年來的亂局。美聯社
川普總統與白登今天展開最後一天競選活動，川普怒斥有關他將敗選的民調結果；白登則呼籲選民，終結過去4年來的亂局。美聯社

川普總統今天在展開最後一天競選活動時，否認有關他將敗選以致顏面掃地的民調結果；民主黨總統候選人白登則籲請美國選民，終結過去4年來的「亂局」。

現年74歲的川普大選日前夕在北卡羅來納州費耶特維爾（Fayetteville）告訴民眾：「我看到了這些假民調，但無論如何，我們會勝。」

川普對民調機構的不滿，以及他對記者、社群媒體執行長、2016年大選的手下敗將喜萊莉．柯林頓和民主黨籍國會議員的憤怒抨擊，在在反映出他面對自己可能無法連任時的情緒惡劣。

每當他不對「奸詐」的對手加以指責時，就會重拾過去多月來的手法，將白登描述成 「昏昏欲睡」和「貪污腐化」，並率領造勢場合的群眾高喊「把他關起來」。

川普企圖重演4年前爆冷當選的歷史，為自己塑造反抗「傲慢、貪腐和冷酷」建制的叛逆形象。

他告訴群眾：「你們曾選出一位政治素人當總統，他終於以美國為優先。我請求的只是，出來投票吧！」

但白登已嗅到了勝利氣味，他的競選基調在為川普塑造魯莽的抗疫失敗者形象。民調結果顯示，白登在所有搖擺州都取得雖小幅但平穩的領先，預告選舉勝敗差距不大；他甚至足以對喬治亞州和德州等傳統共和黨票倉構成威脅。

現年77歲的白登在俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）對群眾表示：「現在是川普打包回家的時候了…我們要終結亂局！我們要終結那些推文、憤怒、仇恨、失敗以及不負責的作風。」

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