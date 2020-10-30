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防疫從6千縮至250人！川普明州造勢 批扼殺集會自由

記者劉晨懿之/波士頓報導
川普指稱明州民主黨檢察長艾莉森（Keith Ellison）「限制政治敵對派的集會自由」，圖為上月他到明州造勢的活動場面。Getty Images檔案照
川普指稱明州民主黨檢察長艾莉森（Keith Ellison）「限制政治敵對派的集會自由」，圖為上月他到明州造勢的活動場面。Getty Images檔案照

繼同日出現在佛羅里達州催票後，總統川普和前副總統白登今日都將到明尼蘇達州舉辦造勢活動，前後僅相隔90分鐘。

川普在明州的活動變更了兩次地點，原定於Rochester機場的活動後改到兩名商家提供的私人地段，但29日晚又改回機場。

川普29日晚在推特稱，明州民主黨檢察長艾莉森（Keith Ellison）「限制政治敵對派的集會自由。」他寫道，「我們計畫讓明州多達2萬5000人參加，現在州長在最後時刻，只允許前250人參加。」

據原本計畫出席川普總統造勢活動的明州亞裔共和黨代表介紹，「原本預測6000人參與的集會，因明州政府以防疫為由限制最多250人，地點也改回機場。」她收到川普-彭斯團隊在給登記者的人數變化提醒中寫道，「由於州長Tim Walz和檢察長艾莉森對言論自由的扼殺，只有前250人可以入場。毫無疑問，明州的民主黨人曾希望總統會直接取消這次活動，但總統不會允許黨派政客剝奪人民和平集會直接聽取美國總統講話的第一修正案權利。」

艾莉森發言人稱，轉移回機場的決定是主辦方做出，從未威脅提供私人地段的商家。其後艾莉森聲明回應，僅要求過活動場地負責人提供防疫規畫，但未收到回覆。其後聽說再度轉移場地；檢察長並沒有也無權要求取消活動。

川普團隊提醒報名參與明州造勢活動者人數限制到先到的250人。(讀者提供)
川普團隊提醒報名參與明州造勢活動者人數限制到先到的250人。(讀者提供)

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