美大選「能否重投」成Google熱搜字 這些州還真的允許

美國紐約市曼哈頓麥迪遜廣場花園的提前投票所，26日可見民眾排隊等候投票。路透

2020年美國總統大選投票日還沒登場，28日統計數據就指向提前投票人數已突破7000萬人，但「我能不能重投」（can I change my vote）卻在前一天攀上Google搜尋趨勢高峰。Business Insider指出，部分州還真有條件允許選民變心重投。

選票重投需要選務官員另外費工夫追出已投選票，也要重新進行文書作業。密西根州允許缺席投票選民具狀要求選務官員，將已投選票無效或「作廢」，並在選舉日前的周五下午5時前寄回新選票，或在選舉日前的周一早上10時前親自前往投票所重投。

威斯康辛州缺席投票選民可將已投選票作廢，在特定期限前要求新選票或親自重投。紐約州則規定變心選民可提前或選舉當天親自重投新選票，同時要求宣告前張缺席選票無效。新罕布夏州則在選務人員認定時間充裕，且已投選票還未經點算的情況下，才會同意選民在選舉日親自重投。

此外，康乃狄克州僅部分城鎮允許重投，賓州、伊利諾州、德拉瓦州、新墨西哥州、愛達荷州、印第安納州、阿肯色州與密西西亞州允許選民作廢原選票重投，但都僅限於原選票還未經點算或受理。明尼蘇達州則已過申請重投的最後時限。

川普總統27日上推特聲稱，「我能不能重投」的Google搜尋趨勢在第二場辯論會後立刻轉強，代表選民變心轉支持他，還稱多數州都認可反悔重投，鼓勵選民立刻動手。但連親川的福斯新聞都指出，他的說法是錯的，「我能不能重投」的Google搜尋趨勢是在辯論後5天後才開始激增。