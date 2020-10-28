白登若入主白宮 會怎麼處理美中關係？

美中關係在美國總統川普（左）任內交惡，如果民主黨籍候選人拜登贏得11月總統大選，兩國關係有何改變？美聯社

歐亞集團（Eurasia）創始人布瑞默（Ian Bremmer）表示，如果美國民主黨籍總統候選人白登贏得11月大選，他上台後可望調整美國對中國政策，但改變過程並非一蹴而幾。

巴隆周刊（Barron's）報導，布瑞默與其同事是地緣政治策略師，發言備受關注。歐亞集團針對政治風險提供建議，也提供其他研究與諮詢服務。

近來白登民調一直領先現任美國總統川普，布瑞默預期，如果白登當選，將會導致美國「與中國高階關係大幅正常化」，而且不只是貿易關係而已。

他指出，美中雙方在國家安全、科技、氣候議題上的外交磋商「相當破碎、斷斷續續」。他說：「白登上台的頭幾個月不會建立新政策，而是會檢視（川普政府任內雙方關係）已造成多大的傷害。」。

布瑞默說，中國領導層對白登執政的看法分歧，儘管經濟政策顧問對白登勝選樂觀其成，國安顧問卻寧可川普贏得連任，「因為川普大致已破壞美國在多邊架構下的可信度」。

美中關係對立將造成一些後果，而美國大型科技巨人將嚐到最嚴重的苦果——中國市場大門愈來愈窄。布瑞默預言，美國科技巨人對外將面臨「四分五裂的物聯網」（splinternet of things），對內則因隱私權和市場權力過大引起顧慮升高而備受壓力。

歐亞集團副主席巴茨（Gerald Butts）預期，白登政府會試著在國際上合縱連橫，籌組聯盟合力圍堵中國。

但同時，布瑞默認為，白登也會設法在氣候政策議題上設法與中國合作。中國最近承諾要在2030年達成整體減碳目標，並在2060年實現淨零碳排。

歐亞集團分析師認為，川普勝選之路雖窄，但仍有一絲機會。巴茨說：「如果川普拿下佛州和賓州，仍有機會勝選。」