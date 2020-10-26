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白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

今年預計將有1.5億人投票 創112年來新高

白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

編譯羅方妤／即時報導
美國民主黨總統候選人白登（右）和夫人吉兒（左）。路透
美國民主黨總統候選人白登（右）和夫人吉兒（左）。路透

美國福斯新聞網報導，民主黨總統候選人25日再傳口誤，在線上造勢致詞強調今年總統大選的重要性時將現任總統川普講成前總統小布希。

白登夫婦25日晚間在好萊塢眾星雲集的視訊造勢演唱會「我將去投票」致詞。白登當時發生口誤，強調自己正阻止「讓喬治．布希總統再做4年」，「讓喬治......呃喬治......如果川普當選，我們將處於不同的世界」。白登的妻子吉兒也一臉尷尬地輕聲提醒白登，現任總統叫做川普。

共和黨人當然不會放過這個「機會」，共和黨快速應對總監蓋斯特等人還將白登口誤片段上傳推特分享。白登近日連連失言、口誤，遭人放大檢視其認知能力是否健全。

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