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華爾街金主與川普保持距離 連法律顧問也捐錢給對手

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（左）競選連任獲得的華爾街捐款遠不如上次選戰，在律師個人捐款方面也輸對手白登（右）。（美聯社）
美國總統川普（左）競選連任獲得的華爾街捐款遠不如上次選戰，在律師個人捐款方面也輸對手白登（右）。（美聯社）

財經網站CNBC報導，華爾街保守派和更廣泛的金融圈人士顯然不再覺得美國總統川普是一筆划算的投資。

根據美國無黨派組織回應政治中心（Center for Responsive Politics），證券投資業人士在2016年捐2000萬美元助川普選總統，大多給支持川普的超級政治行動委員會（super PAC）。該金額不包括華爾街對他就職典禮的捐款。

但這次，同一批人至今僅捐出1300萬美元，看來也不像會在最後兩周補足差額。許多當初捐錢給川普就職委員會的金主，如今在募款會場上不見人影。

資料顯示，有些共和黨大金主改而將錢砸在協助參眾兩院的共和黨籍議員候選人。 

根據要求匿名的共和黨策士，華爾街不再支持川普的主因是他的防疫舉措，儘管他任內減稅並放寬法令限制。

一位為川普金主效力的共和黨顧問說，白登成為許多金融圈人士寄望的替代選擇。白登和他的聯合募款委員會第3季自多位金融圈領袖人物獲得捐款逾400萬美元。他的選舉陣營至今共自華爾街大咖那裡募到逾5000萬美元，其中包括數百萬美元捐給外部PAC。財務公司已開始告知客戶，民主黨下月大勝的機率高。

另據路透報導，擔任川普競選連任陣營外部法律顧問、賺進數百萬美元的眾達法律事務所（Jones Day），旗下律師以個人名義捐給川普的對手白登9萬美元，相較下，捐給川普的總數僅屈屈50美元。

路透分析聯邦選委會資料發現，在2019年1月1日到2020年8月31日間，個別律師對兩位總統候選人的捐款金額天差地別，近2,900萬美元湧向白登陣營，僅175萬美元給川普。代表川普或川普陣營的其他數家律師事務所的律師也都明顯偏好白登。

這些金額僅代表個人捐款，而非律師事務所。 路透共分析候選人陣營申報的12萬筆捐款，有賴捐款人自行填寫的職業和雇主等資訊。

根據史丹佛大學、芝加哥大學師哈佛大學教授一份2015年的報告，在美國，律師捐給民主黨候選人的錢向來多於共和黨，部分原因是大型律師事務所總部都在傾自由派的城市，如紐約和洛杉磯等地 。

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