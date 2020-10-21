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教宗首度表態 支持同性民事結合

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投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

編譯張佑生／即時報導
白登（右）的兒子杭特（左）恐怕會給他添不少麻煩。路透
白登（右）的兒子杭特（左）恐怕會給他添不少麻煩。路透

川普陣營頭號抹黑白登大將、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）持續以揭發白登（Joe Biden）黑資料的方式，來幫助川普。他表示，拿到有關於白登兒子杭特．白登(Hunter Biden)的電腦中的文件，內容齷齪不堪，電腦裡有大量未成年少女的圖片，與父親白登的e-mail還坦承與14歲的女孩發生不當關係。他已將文件交給了執法單位。

就德拉瓦警局而言，他們從未調查過杭特．白登。

德拉瓦新聞誌(The News Journal)報導，德拉瓦州檢察長辦公室發言人馬歇爾（Mat Marshall）證實，朱利安尼的團隊將電腦硬碟、筆電或類似的東西交給警察，然後警察又交給檢察官，至於現在，相關資料再交給聯邦調查局FBI。

馬歇爾說，因為據新聞報導，FBI已開始調查有關筆記電腦內容的真實性，以及與朱利安尼團隊所指控的真實性，因此由FBI來辦案比較適當。

不過，FBI巴爾的摩辦事處，負責德拉瓦州的發言人，則拒絕承認或否認任何此類調查是否已經立案。

分析家認為，22日辯論會主持人應該不會問有關杭特．白登的問題，但川普肯定會窮追猛打。

你認為杭特‧白登會衝擊到老爸的選情嗎？
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