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川普若不承認選舉結果 社運人士：已做最壞打算

中央社／紐約20日綜合外電報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統大選進入倒數階段，有社運人士說，他們已「做好最壞打算」，以因應現任總統川普試圖顛覆選舉結果或不承認敗選等情況。

現年34歲的艾德瑞吉（Sean Eldridge）與其他聯合策劃人打算，要是川普在11月3日的大選輸給民主黨對手白登（Joe Biden）但又拒絕承認敗選，他們將發動全美大遊行。

共和黨籍的川普不僅拒絕保證如果敗選會和平轉移政權，也一再放話說郵寄投票有舞弊之嫌。這一屆總統大選因碰上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，民主黨鼓勵選民利用郵寄參與投票，迄今已有數百萬人響應。

由於郵寄選票數量龐大，選舉結果可能要費時數天或更久才會出爐。

艾德瑞吉說：「我們對現任總統是否將承認選舉結果和確保政權和平轉移感到憂心，這在美國政治史上是前所未見的情況。」

艾德瑞吉曾代表民主黨角逐國會議員，也是成功推動同志婚姻合法化的領導人之一，他現在是紐約反川普組織「美國站起來」（Stand Up America）的負責人。

他說：「我從不希望我們必須從事這項工作。（但）當他說他有可能不接受選舉結果時，我們不得不當真。」

艾德瑞吉告訴法新社：「可以肯定的是，在過去3年半中，我們從他身上看到的都是完全不尊重民主規範和選舉程序。」

他說，他們必須確保美國人民能對川普施壓破壞選舉結果的行為做出迅速回應，每一票都列入統計，並尊重最終有效結果。

他說，如果川普明確勝選，且「沒有嚴重干預情事」，他們也將尊重結果。

艾德瑞吉說：「我希望我們毋須動員。」

艾德瑞吉承諾，若有必要號召群眾上街抗議，也會確保是非暴力的示威活動。

他還說，危險言論和暴力行為，都不會令他們畏懼。

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