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若川普連任 專家擔憂全球難避免災難性暖化

中央社／巴黎19日綜合外電報導
專家擔憂，川普連任恐將使全球難避免災難性暖化的可能。 美聯社
專家擔憂，川普連任恐將使全球難避免災難性暖化的可能。 美聯社

氣候專家警告，美國總統川普執政4年期間使全球遏止排放的努力受挫，11月3日總統大選將對地球構成決定性影響。專家擔憂，川普若連任恐將使全球難避免災難性暖化的可能。

就在大選投票日的隔天，美國將正式退出「巴黎協定」（Paris Agreement），這是為了遏止排放與避免失控的溫室效應而敲定的國際協定。

美國賓州州立大學（Penn State University）氣候學家曼恩（Michael Mann）告訴法新社，川普破壞氣候的關鍵行徑，「已削弱我們（美國）的道德立場，把我們從執牛耳變成落於人後」。

曼恩說，在氣候議題上沒有美國帶頭號召，「我擔憂世界其他國家不會及時重視他們應盡的減排義務，以避免氣候變遷的嚴重影響」。

曼恩表示：「這就是為何就氣候而論，我把它稱之為決定成敗的選舉。」

在遭受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情肆虐的2020年，越來越多跡象顯示氣候變遷造成影響，包括氣溫創新高、海冰消融，以及烈焰野火焚毀北極圈部分地區、亞馬遜（Amazon）盆地與美國本土。科學家說，遏止地球暖化的機會之窗正迅速縮小。

時間所剩不多，使得美國選民選擇川普或民主黨候選人白登（Joe Biden）在未來4年領導這個全球第2大的排放國，變得格外重要。

川普把氣候變遷視為騙局，更加支持造成汙染的化石燃料，並撤回或取消許多的環保標準。

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