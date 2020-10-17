首場辯論會後政治獻金湧入 白登募款金額再創新高

民主黨總統候選人白登。 美聯社

距離美國總統大選只剩不到一個月的時間，民主黨總統候選人白登（Joe Biden）9月募款金額達3億8300萬美元，再創新高紀錄，主要是因為在和美國總統川普的首場辯論會後，政治獻金湧入。

法新社報導，民主黨人士紛紛掏腰包捐錢，除了因為川普在首場辯論會頻頻搶話，打斷白登發言，造成一團混亂外，也因為自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）過世，川普隨即提名保守派大法官人選，引發民主黨人士憂心。

白登在選前最後衝刺階段的全國民調中領先川普兩位數。

白登競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）14日表示，9月募得的政治獻金達3億8300萬美元，當中包括線上獻金2億300萬美元。政治獻金總金額已經來到4億3200萬美元。

川普陣營15日公布目前獻金總金額來到2億4800萬美元。

儘管政治獻金銀彈充裕占優勢，狄倫說：「我們認為這場選戰比（推特）上的網友認為的還要更不相上下。」

白登8月已募得破紀錄的政治獻金3億6450萬美元。白登目前的獻金金額比前總統歐巴馬（Barack Obama）2008年9月時近2億美元還高。