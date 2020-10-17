白宮前幕僚長批川普「我所見過缺點最多的人」

白宮前幕僚長凱利批評川普缺陷很多。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，白宮前幕僚長凱利(John Kelly)告訴朋友，「川普總統不誠實的程度令我驚呆。那種不誠實、每一段關係的交易本質，這比什麼都還可悲。他是我這輩子見過缺點最多的人。」

CNN於18日晚播出選前特別節目「圈內人：來自川普前官員的警告」(The Insiders: A Warning from Former Trump Officials)，邀請前國安顧問波頓(John Bolton)、生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)「吹哨」前局長布萊特(Rick Bright)，以及國土安全部(DHS)前法務長米特尼克(John Mitnick)等川普政府的離職官員，談他們為何認為川普不適任總統。

凱利對川普的觀感均由受訪者口述，但對於川普的交易本質與不誠實的看法，與其他人不謀而合，包括潘斯副總統的前高級顧問奧莉薇亞‧特洛耶(Olivia Troye)；特洛耶曾表示，川普早在2月中就知道新冠肺炎疫情的影響，但「他不想聽，因為他最大的考量是選舉年」。

目前轉任CNN評論員的DHS前幕僚長泰勒(Miles Taylor)表示，川普認為聯邦政府內所有與他理念不同的人都是「深層政府」(deep state)。

DHS前助理部長伊莉莎白‧紐曼(Elizabeth Neumann)向來批評川普不願在9月的首場總統大選辯論中譴責白人至上主義人士；川普15日在國家廣播公司(NBC News)主辦的里民大會中，不耐煩地說「我譴責白人優越主義，好嗎？我已經譴責白人優越主義很多年了。」

對於川普處理明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死等種族司法不公的議題手段時，2019年1月離任的凱利與國防部前部長馬提斯(Jim Mattis)看法一致；馬提斯曾投書「大西洋」月刊(The Atlantic)，譴責川普「是我這輩子看過不願意團結美國人民的總統」。

離職後甚少批評川普的凱利曾對前白宮通訊主任史卡拉穆奇說：「我認為我們真的應該退一步，努力思考要選誰」；「他們的個性、官箴如何？若當選，他們是否願意代表我們的憲法和所有選民並正視政治？」