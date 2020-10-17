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紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

選輸白登怎麼辦？川普造勢開玩笑：也許我必須出國

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普16日晚間在喬治亞州梅肯舉行造勢大會。美聯社
美國總統川普16日晚間在喬治亞州梅肯舉行造勢大會。美聯社

美國總統川普16日晚間在喬治亞州舉行造勢大會，開玩笑稱他要是在即將登場的總統大選選輸對手白登的話，「也許我就必須出國了？」

現場影片可見川普疾呼，要是連任成功，就會像現在一樣，為選民提供「樂觀、機會與希望」，接著就指「我不該開玩笑，因為你們知道嗎？跟總統政治史上最差勁候選人打選戰讓我有壓力啊，你們能想像如果我選輸嗎？」

川普告訴熱情的支持者，「我的一生哪，我要怎麼做？我要說，我輸給政治史上最差勁候選人，這我就不會感覺太好，也許我就必須出國了？我不知道耶。」

這段影片被記者放上推特後，立刻引來反川團體與政治人物熱議，像林肯計畫就推文「保證？」，前紐約南區聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）推文「把影像保管好」，還有網友譏諷「我愛想著他在某地經營流亡政府」，「我跟你賭100萬美元他會跑到跟美國沒有引渡條約的國家。」

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