選輸白登怎麼辦？川普造勢開玩笑：也許我必須出國

美國總統川普16日晚間在喬治亞州舉行造勢大會,開玩笑稱他要是在即將登場的總統大選選輸對手白登的話,「也許我就必須出國了?」

現場影片可見川普疾呼,要是連任成功,就會像現在一樣,為選民提供「樂觀、機會與希望」,接著就指「我不該開玩笑,因為你們知道嗎?跟總統政治史上最差勁候選人打選戰讓我有壓力啊,你們能想像如果我選輸嗎?」

川普告訴熱情的支持者,「我的一生哪,我要怎麼做?我要說,我輸給政治史上最差勁候選人,這我就不會感覺太好,也許我就必須出國了?我不知道耶。」

這段影片被記者放上推特後,立刻引來反川團體與政治人物熱議,像林肯計畫就推文「保證?」,前紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)推文「把影像保管好」,還有網友譏諷「我愛想著他在某地經營流亡政府」,「我跟你賭100萬美元他會跑到跟美國沒有引渡條約的國家。」

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh