我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

紐約州疫情爆發 葛謨令餐館、酒吧、健身房10點關門

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

編譯陳韻涵／綜合10日電
承認敗選的民主黨參議員候選人康寧漢。(美聯社)
承認敗選的民主黨參議員候選人康寧漢。(美聯社)

北卡羅來納州民主黨籍候選人康寧漢(Cal Cunningham)10日承認敗選，稱「選民已開口」，現任共和黨籍聯邦參議員提利斯(Thom Tillis)成功連任；康寧漢認輸後，國會選舉的後續焦點，將轉向喬治亞州1月的參院複選，這場選舉將決定參院的黨派平衡情況。

在總統大選方面，白登以279張選舉人票領先川普的214張，其中包括亞利桑納、喬治亞、賓州及阿拉斯加在內等州仍持續計票，除了阿拉斯加州差距29個百分點之外 另三州差距都在0.3-2.3個百分點。

目前兩黨參院席次為48席比48席，截至10日深夜，參院選舉最新開票結果顯示，阿拉斯加與北卡仍未完成計票，喬州則將在明年1月複決。

阿拉斯加州共和黨參議員蘇利文(Dan Sullivan)有連任優勢，而無黨籍的格羅斯(Al Gross)此次則代表民主黨出征；截至10日深夜開出的61%選票顯示，蘇利文以62.3%得票領先格羅斯的32.1%。

若參院最終以50席比50席畫下句點，由於副總統兼任參院議長，民主黨籍副總統賀錦麗就職後，將掌握決定性的關鍵一票。

喬州的結果差異極微，民主黨受到首投族的青睞，占盡優勢，喬州已有20年沒出現民主黨的參議員。

在北卡州截至10日深夜開出的97%選票、約540萬張票中，提利斯以48.7%得票率領先康寧漢的47%，尚有缺席投票和臨時選票待開票計算，最終結果預計13日出爐。

認敗的康寧漢說：「我剛打給參議員提利斯，恭賀他連任，祝他與他的家人未來幾個月、幾年持續為大眾服務；選民已開口，我尊重他們的決定。」

無黨派的「回應政治研究中心」(CRP)表示，北卡參議員選與堪稱史上最貴的參院選舉，康寧漢與提利斯陣營及其外圍團體共花費約2億8200萬元。 

北卡州除了參院選戰未決之外，總統大選計票也還沒出現結果，川普總統目前在北卡州領先白登逾7萬3000票；但即使川普最後拿下北卡，也無礙大選結果，篤定拿下賓州與亞利桑納州的白登，仍是總統當選人。

北卡州還沒計算約2萬7500張缺席投票和2萬3000張臨時投票，另截至10日下午仍有已申請缺席投票的約9萬3000位選民的選票尚未收到；北卡州選舉法以3日選舉日的郵戳為憑，只要在12日前寄達便列入計算。

共和黨籍北卡州聯邦參議員候選人提利斯10日宣布連任成功。圖為提利斯與妻子蘇珊在3...
共和黨籍北卡州聯邦參議員候選人提利斯10日宣布連任成功。圖為提利斯與妻子蘇珊在3日開票夜上向支持者揮手。(美聯社)

編輯推薦

北卡羅來納州 參院 民主黨

上一則

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

下一則

快看世界／為何媒體先宣布誰勝選？原來此傳統已有百年

延伸閱讀

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州
選戰帶來疫戰？學者：挺川普州有3倍新冠染疫風險

選戰帶來疫戰？學者：挺川普州有3倍新冠染疫風險
籲暴力對待民主黨人 阿肯色州小城警長請辭

籲暴力對待民主黨人 阿肯色州小城警長請辭
北卡大招生偏袒非、西裔 聯邦法院審理

北卡大招生偏袒非、西裔 聯邦法院審理

熱門新聞

已故參議員馬侃2008年總統大選的敗選感言在網路上瘋傳。(美聯社)

對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳

2020-11-06 22:11
川普(右)與妻子梅蘭妮亞。(路透)

英媒：梅蘭妮亞將向川普提離婚 輸了大選又賠掉夫人？

2020-11-08 20:14
費城市府呼籲選民以耐心、信心等待計票結果。(美聯社)

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

2020-11-05 04:10
CNN認為，川普仍未接受敗選結果，將有一連串的瘋狂行動。(美聯社)

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

2020-11-10 09:57
8日，川普打完高爾夫球，在離開的車上向支持者豎起大拇指。(美聯社)

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

2020-11-09 12:48
喬治亞州亞特蘭大附近的勞倫斯維爾(Lawrenceville)一個投票站，工作人員在緊張統計選票中。(美聯社)

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

2020-11-06 12:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路
驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸
龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」

龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」