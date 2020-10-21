「你要投川普 不然來找你」 關鍵州選民接恐嚇電郵

部分佛州選民19日就提早排隊投票。（歐新社）

佛州當局今天開始調查選民收到要他們把票投給川普總統的恐嚇電郵一案；同時情報首長表示，俄羅斯與伊朗取得選民資料，企圖在選前影響輿論。

國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）晚間在聯邦調查局（FBI）記者會中特別提到，伊朗寄發「惡搞」電子郵件給美國民眾，「為的是威嚇選民、煽動社會動盪，以及傷害川普總統」。

國家情報總監：俄國、伊朗竊選民個資 試圖干預大選

雷克里夫表示，伊朗另散布影片，暗示選民不妨寄出假選票，甚至可以從海外寄回美國；他還說，俄羅斯和伊朗都試圖利用選民資料「向已登記的選民傳達錯誤訊息，希望藉此引發混淆、製造混亂，破壞（人民）對美國民主的信心」。

雷克里夫說：「這些行動是孤注一擲的敵方所採取鋌而走險的攻擊。」

雷克里夫和連袂出席記者會的聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）都未說明俄羅斯和伊朗取得美國選民資料的途徑，也未解釋俄羅斯會如何利用這些資料。

瑞伊強調，美國選務系統仍很安全、「適應力很強」；雷克里夫也說：「放心，我們已為那些敵視民主分子採取行動的可能性做好準備。」

法新社報導，在這場記者會召開前，發生佛州民主黨登記選民在私人電子信箱收到恐嚇信的事件，寄件者是名為「驕傲男孩」（Proud Boys）的極右翼武裝民兵組織。

專門追蹤仇恨團體的美國人權組織「南方反貧窮法律中心」（SPLC）形容，「驕傲男孩」是出了名的厭女、恐伊斯蘭的白人民族主義仇恨團體。

這些電郵內容提到：「我們握有你全部的資料。你目前登記為民主黨員，我們已取得進入整個投票基礎系統的權限，所以我們知道。你要在大選日投給川普，不然我們會來找你…我們會知道你投給誰。」

這些電郵內容如出一轍，但都是個別指名寄給收件人。佛州當局正與聯邦調查局、佛州選務官員合作調查此案。

「驕傲男孩」領袖之一泰瑞歐（Enrique Tarrio）今天接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）訪問時說，「驕傲男孩」和這些電郵沒半點關係。泰瑞歐同時也是「拉丁美洲裔挺川普」（Latinos for Trump）組織在佛州分支的負責人。

共和黨發言人稍早告訴法新社，「拉丁美洲裔挺川普」不隸屬於共和黨，「驕傲男孩」也與共和黨毫無瓜葛。

除了佛州以外，賓州及亞利桑那州選民也收到類似電郵；川普與白登在這幾州的競爭都相當激烈。