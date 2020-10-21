我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

「最性感」影帝 驚曝15歲被迫失童貞、18歲被強暴

「你要投川普 不然來找你」 關鍵州選民接恐嚇電郵

中央社／華盛頓-邁阿密21日電
部分佛州選民19日就提早排隊投票。（歐新社）
部分佛州選民19日就提早排隊投票。（歐新社）

佛州當局今天開始調查選民收到要他們把票投給川普總統的恐嚇電郵一案；同時情報首長表示，俄羅斯與伊朗取得選民資料，企圖在選前影響輿論。

國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）晚間在聯邦調查局（FBI）記者會中特別提到，伊朗寄發「惡搞」電子郵件給美國民眾，「為的是威嚇選民、煽動社會動盪，以及傷害川普總統」。

國家情報總監：俄國、伊朗竊選民個資 試圖干預大選

雷克里夫表示，伊朗另散布影片，暗示選民不妨寄出假選票，甚至可以從海外寄回美國；他還說，俄羅斯和伊朗都試圖利用選民資料「向已登記的選民傳達錯誤訊息，希望藉此引發混淆、製造混亂，破壞（人民）對美國民主的信心」。

雷克里夫說：「這些行動是孤注一擲的敵方所採取鋌而走險的攻擊。」

雷克里夫和連袂出席記者會的聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）都未說明俄羅斯和伊朗取得美國選民資料的途徑，也未解釋俄羅斯會如何利用這些資料。

瑞伊強調，美國選務系統仍很安全、「適應力很強」；雷克里夫也說：「放心，我們已為那些敵視民主分子採取行動的可能性做好準備。」

法新社報導，在這場記者會召開前，發生佛州民主黨登記選民在私人電子信箱收到恐嚇信的事件，寄件者是名為「驕傲男孩」（Proud Boys）的極右翼武裝民兵組織。

專門追蹤仇恨團體的美國人權組織「南方反貧窮法律中心」（SPLC）形容，「驕傲男孩」是出了名的厭女、恐伊斯蘭的白人民族主義仇恨團體。

這些電郵內容提到：「我們握有你全部的資料。你目前登記為民主黨員，我們已取得進入整個投票基礎系統的權限，所以我們知道。你要在大選日投給川普，不然我們會來找你…我們會知道你投給誰。」

這些電郵內容如出一轍，但都是個別指名寄給收件人。佛州當局正與聯邦調查局、佛州選務官員合作調查此案。

「驕傲男孩」領袖之一泰瑞歐（Enrique Tarrio）今天接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）訪問時說，「驕傲男孩」和這些電郵沒半點關係。泰瑞歐同時也是「拉丁美洲裔挺川普」（Latinos for Trump）組織在佛州分支的負責人。

共和黨發言人稍早告訴法新社，「拉丁美洲裔挺川普」不隸屬於共和黨，「驕傲男孩」也與共和黨毫無瓜葛。

除了佛州以外，賓州及亞利桑那州選民也收到類似電郵；川普與白登在這幾州的競爭都相當激烈。

編輯推薦

上一則

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

下一則

華爾街金主與川普保持距離 連法律顧問也捐錢給對手

延伸閱讀

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球
川普「決戰州」北卡造勢：白登當選 美國變社會主義

川普「決戰州」北卡造勢：白登當選 美國變社會主義
影／美國搖擺州選情膠著 歐巴馬首度現身替白登造勢

影／美國搖擺州選情膠著 歐巴馬首度現身替白登造勢
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

2020-10-16 08:00
消息人士透露，川普私人律師朱利安尼原希望福斯新聞部報導杭特‧白登筆電電郵資料，但福斯新聞部評估認為資料可疑而未接受，後來朱利安尼才找到紐約郵報。(美聯社)

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

2020-10-19 12:51
前紐約市長朱利安尼的女兒卡洛琳‧朱利安尼在雜誌撰文和父親切割，形容父親是川普的哈巴狗，並表示支持白登。(美聯社)

「爸爸是川普的哈巴狗」 朱利安尼女兒挺白登 與父切割

2020-10-16 00:00
白登（右）的兒子杭特（左）恐怕會給他添不少麻煩。路透

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

2020-10-21 07:51
前副總統白登全國民調領先約10個百分點，在6大搖擺州也全數領先，但現任總統川普在這6州落後幅度比4年前同期還小。圖為一名川普支持者。(美聯社)

總統大選決戰6大搖擺州 川普民調緊咬白登

2020-10-20 20:15
白宮前幕僚長凱利批評川普缺陷很多。（美聯社）

白宮前幕僚長批川普「我所見過缺點最多的人」

2020-10-17 20:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
全球前10最佳大學 美囊括8所 哈佛榜首 MIT第二

全球前10最佳大學 美囊括8所 哈佛榜首 MIT第二
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選