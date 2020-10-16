克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國11月大選在即，目前民主黨總統候選人白登聲勢大幅領先現任總統川普，但紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）擔心，即使川普落選，他所屬的共和黨仍可能「大搞破壞」，未來數年持續禍害美國乃至於全世界。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在最新紐時專欄撰文說，目前看來，民主黨儘管也有可能拿下參議院，但勝算不如總統選舉。若是川普落敗，在剩餘任期變成「跛鴨總統」，仍可能與參院合力，促成右翼大法官在美國最高法院占絕大多數。

克魯曼說，欲知這種情況會有多糟，瞧瞧現在的威斯康辛州便知一二。

在2018年州長選舉，威斯康辛州選民選出一位民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）；民主黨籍議員得票率53%也很高，但礙於該州選區劃分因素，民主黨最後在總數99席的州議會中只取得36席。而威州民選的最高法院法官也是共和黨占多數。

克魯曼說，這種選舉結果造成艾佛斯處處遭共和黨議員掣肘，不難想見；但權力鬥爭如今產生「致命」惡果。

這是因為威斯康辛州新冠肺炎確診人數激增得很恐怖，情勢嚴峻程度堪比夏季時的亞歷桑那州。亞歷桑那州後來以強制戴口罩、關閉酒吧、限制室內集會等措施控制住疫情。反觀威斯康辛州，由共和黨主導的州議會對州長艾佛斯控制疫情的努力百般阻撓；本周三，共和黨籍法官封殺了一道對酒吧等公共場所聚集人數設限的命令。

換言之，克魯曼表示，威斯康辛州可能就是美國選後情況的縮影：一個遭選民以選票否定的政黨，仍能繼續「大搞破壞」，可能包括造成數百人無謂染疫而死。類似於但遠比這個更糟的情境，可能在全國上演。

克魯曼解釋，川普目前看來贏得普選票的機率微乎其微，但仍有可能在選舉人團票勝出。若是如此，克魯曼認為，那可能象徵「美國民主的終結」。

他認為，可能性更高的結果，是川普敗選但共和黨保住參議院多數黨地位。在那種情況下，共和黨想必會大扯白登財政政策後腿。共和黨對川普任內大幅減稅造成預算赤字暴增，完全無動於衷；一旦白登政府上台，卻可能突然重新發現政府債務的罪惡，並試圖攔阻新政府藉擴大支出撐起疫後經濟和人民生活水準的努力。

即使民主黨大獲全勝，橫掃白宮以及國會參、眾兩院，也很可能面臨最高法院保守派與自由派大法官比例變成6:3的劣勢。這不僅可能導致俗稱「歐記健保」的「平價醫療法案」（ACA）遭到推翻，讓美國數千萬民眾失去健保保障，奠定美國墮胎合法化基礎的「羅伊訴韋德案」（Roe v. Wade）也岌岌可危。

但最大的威脅在環保政策。克魯曼擔心，白登政府各種對抗氣候變遷的行動，都可能受阻。

大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）日前在參議院司法委員會答詢時，被問到氣候變遷相關問題，她答：「我肯定不是科學家。」據克魯曼解讀，此語並非謙虛之辭，而是流露出漠視科學、準備反對任何抗暖化努力的態度。

白登已表明，抗氣候變遷行動會是他核心的經濟政策，如果保守勢力增強的最高法院橫加阻撓，導致未來幾年在這方面繼續蹉跎光陰，對美國和全世界都將是一場大災難。世人已親眼見識到全球暖化效應，包括美國西岸野火燎原與南部洪水氾濫，若再毫無作為，未來想避免災難發生恐怕為時已晚。