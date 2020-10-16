我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國11月大選在即，目前民主黨總統候選人白登聲勢大幅領先現任總統川普，但紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）擔心，即使川普落選，他所屬的共和黨仍可能「大搞破壞」，未來數年持續禍害美國乃至於全世界。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在最新紐時專欄撰文說，目前看來，民主黨儘管也有可能拿下參議院，但勝算不如總統選舉。若是川普落敗，在剩餘任期變成「跛鴨總統」，仍可能與參院合力，促成右翼大法官在美國最高法院占絕大多數。

克魯曼說，欲知這種情況會有多糟，瞧瞧現在的威斯康辛州便知一二。

在2018年州長選舉，威斯康辛州選民選出一位民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）；民主黨籍議員得票率53%也很高，但礙於該州選區劃分因素，民主黨最後在總數99席的州議會中只取得36席。而威州民選的最高法院法官也是共和黨占多數。

克魯曼說，這種選舉結果造成艾佛斯處處遭共和黨議員掣肘，不難想見；但權力鬥爭如今產生「致命」惡果。

這是因為威斯康辛州新冠肺炎確診人數激增得很恐怖，情勢嚴峻程度堪比夏季時的亞歷桑那州。亞歷桑那州後來以強制戴口罩、關閉酒吧、限制室內集會等措施控制住疫情。反觀威斯康辛州，由共和黨主導的州議會對州長艾佛斯控制疫情的努力百般阻撓；本周三，共和黨籍法官封殺了一道對酒吧等公共場所聚集人數設限的命令。

換言之，克魯曼表示，威斯康辛州可能就是美國選後情況的縮影：一個遭選民以選票否定的政黨，仍能繼續「大搞破壞」，可能包括造成數百人無謂染疫而死。類似於但遠比這個更糟的情境，可能在全國上演。

克魯曼解釋，川普目前看來贏得普選票的機率微乎其微，但仍有可能在選舉人團票勝出。若是如此，克魯曼認為，那可能象徵「美國民主的終結」。

他認為，可能性更高的結果，是川普敗選但共和黨保住參議院多數黨地位。在那種情況下，共和黨想必會大扯白登財政政策後腿。共和黨對川普任內大幅減稅造成預算赤字暴增，完全無動於衷；一旦白登政府上台，卻可能突然重新發現政府債務的罪惡，並試圖攔阻新政府藉擴大支出撐起疫後經濟和人民生活水準的努力。

即使民主黨大獲全勝，橫掃白宮以及國會參、眾兩院，也很可能面臨最高法院保守派與自由派大法官比例變成6:3的劣勢。這不僅可能導致俗稱「歐記健保」的「平價醫療法案」（ACA）遭到推翻，讓美國數千萬民眾失去健保保障，奠定美國墮胎合法化基礎的「羅伊訴韋德案」（Roe v. Wade）也岌岌可危。

但最大的威脅在環保政策。克魯曼擔心，白登政府各種對抗氣候變遷的行動，都可能受阻。

大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）日前在參議院司法委員會答詢時，被問到氣候變遷相關問題，她答：「我肯定不是科學家。」據克魯曼解讀，此語並非謙虛之辭，而是流露出漠視科學、準備反對任何抗暖化努力的態度。

白登已表明，抗氣候變遷行動會是他核心的經濟政策，如果保守勢力增強的最高法院橫加阻撓，導致未來幾年在這方面繼續蹉跎光陰，對美國和全世界都將是一場大災難。世人已親眼見識到全球暖化效應，包括美國西岸野火燎原與南部洪水氾濫，若再毫無作為，未來想避免災難發生恐怕為時已晚。

編輯推薦

上一則

川普里民大會 不認戴口罩防疫有效 「IRS待我很糟」

下一則

富比士雜誌：川普負債至少十億

延伸閱讀

川普里民大會 不認戴口罩防疫有效 「IRS待我很糟」

川普里民大會 不認戴口罩防疫有效 「IRS待我很糟」

里民大會隔空交火 白登：將癒合分裂傷口 川普：美經濟盛況空前

里民大會隔空交火 白登：將癒合分裂傷口 川普：美經濟盛況空前
川普移民令 下台也是障礙

川普移民令 下台也是障礙
染疫後首現身 白宮高級顧問希克斯不戴口罩與川普同搭「空軍一號」

染疫後首現身 白宮高級顧問希克斯不戴口罩與川普同搭「空軍一號」

熱門新聞

川普10日在白宮藍廳陽台上朝南草坪發表演說，開始演說前摘下口罩。（Getty Images）

民調落後之際 川普公開要求官員對付政敵 紐時痛批獨裁

2020-10-11 10:09
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

2020-10-16 08:00
專家認為川普下月大選若失利，恐對全球其他民粹主義領袖帶來沉重打擊。(Getty Images)

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

2020-10-12 10:05
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普若敗選會怎樣？克魯曼：從他這舉動可見一斑

2020-10-09 07:56
川普近日重提柯林頓電郵爭議，他企圖催促龐培歐公布這些郵件，並對於龐培歐不公布電郵，有點不開心。(Getty Images)

你不公布 我不開心！ 川普喊解密柯林頓電郵 龐培歐：選前公布

2020-10-09 21:44
民主黨副總統候選人賀錦麗。(美聯社)

美大法官任命聽證會首日 賀錦麗：選前通過是非法的

2020-10-12 18:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天