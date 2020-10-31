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福斯新聞民調：白登領先川普幅度 減至8個百分點

中央社／紐約30日綜合外電報導
根據福斯新聞頻道（Fox News）針對「可能選民」所做的全國民調，美國民主黨總統候選人白登領先總統川普的幅度，已從本月初的10個百分點稍微減到8個百分點。 Getty Images
根據福斯新聞頻道（Fox News）針對「可能選民」所做的全國民調，美國民主黨總統候選人白登領先總統川普的幅度，已從本月初的10個百分點稍微減到8個百分點。 Getty Images

根據福斯新聞頻道（Fox News）針對「可能選民」所做的全國民調，美國民主黨總統候選人白登領先總統川普的幅度，已從本月初的10個百分點稍微減到8個百分點。

「可能選民」（likely voters）通常指已登記為選民、有強烈投票意願者。

根據報導，白登在最新民調中，以52%的支持度領先川普的44%，3週前則是53%對43%；自9月初以來，白登支持度都在51%到53%。這使得今年選戰與2016年格外不同，當年兩名主要候選人選前民調或最後選舉結果支持度都沒超過49%。

在這次民調中，支持白登的登記選民人數，與早在2015年針對兩黨可能出馬角逐的人選之間執行的民調結果相差無幾。當時假設白登與川普對決，白登以50%領先川普的37%。

民主黨民調專家安德森（Chris Anderson）說：「白登實實在在地在全國民調領先，許多選民已經投票，尚未決定投誰的人極少。」

距離11月3日投票日倒數4天，安德森表示，很難在這幾天內看到全國選情有很大轉變，但這不代表川普完全沒有連任的機會，川普可能像2016年一樣，再度贏得較多選舉人票。

民調顯示，川普在白人男性、鄉村選民、白人福音派基督徒群體中獲得較高支持度，但領先幅度比2016年小。白登則在女性、郊區女性、西語裔、非裔及30歲以下選民群體中，支持度領先。

川普在2016年的年長者支持度領先9個百分點，但在最新民調中，則是白登領先10個百分點；在自稱沒有任何政黨傾向的獨立選民方面，白登的支持度為54%，高於川普32%。

與安德森一起做民調的共和黨人蕭奧（Daron Shaw）說：「白登在關鍵群體中具有優勢，尤其是年長者、郊區居民及獨立選民，川普必須從這些群體中贏得多一點青睞才能連任。」

福斯新聞這項民調是本月27日到29日在民調機構Beacon Research和Shaw & Company共同指導下進行，包括電話隨機抽訪全美1318名登記選民，以及訪問1246名可能選民。登記選民和可能選民的民調抽樣誤差為正負2.5個百分點。

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