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川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。路透
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

一些反對美國總統川普的人士仍認為，只要用選票下架川普，民主黨候選人白登勝選上台即可望撥亂反正，讓美國恢復川普主政前的原貌。但紐約時報專欄作家克魯曼（Paul Krugman）認為，這種期待未免「天真得無可救藥」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，即使川普敗選下台，2020年代的美國仍將是個深陷兩極對立、充斥瘋狂陰謀論、甚至右翼恐怖主義氣焰高張的國家。

克魯曼表示，倘若民主黨在11月3日選舉大獲全勝，橫掃白宮與國會參、眾兩院，日後可望逆轉川普許多重大政策。環境保護和社會安全網或許會更強，富人稅率也將大幅提高。

但克魯曼指出，川普任內影響最深遠的遺毒（川普支持者可能稱為「遺緒」），不在內政，而在國際事務。他直言，川普摧毀了「美利堅治世」（Pax Americana）——美國過去70年來在世界舞台上扮演的特殊角色，如今變得蕩然無存。

他表示，美國在全球的主導地位象徵某種「新型超級強國霸權」，儘管美國政府的確做了一些糟糕透頂的事，包括支持獨裁者並打壓伊朗、智利等民主國家，但總的來說，美國不只是自私自利的剝削者，美國也信守諾言。

克魯曼說，就國際貿易而論，美國帶頭建立一個以規則導向的體制，這套規則的設計符合美國對世界應如何運作的理念，並對政府干預市場的能力設限。一旦規則確立，美國自己也遵行不悖。即使世界貿易組織（WTO）的裁決對美國不利，例如小布希總統對進口鋼鐵課徵關稅的案例，美國政府也接受了。

美國也扶持盟友。儘管與德國或南韓起貿易衝突或有別的糾紛，沒人認為美國可能在任一國遭侵略時袖手旁觀。

但川普改變這一切。

誰會料到，美國身為規則導向貿易體制的創立者和曾經的捍衛者，竟會逕自對外國進口貨品加徵關稅，卻基於不誠實的論點，例如宣稱「從加拿大進口鋁威脅美國國家安全」？

若只因歐洲國家對北大西洋公約組織（NATO）預算的出資占比不足，就揚言不再保衛這些盟國，那麼美國對他們還有什麼用？

若美國高階官員一方面疏遠長期民主友邦，另方面卻對匈牙利這類民主形同崩垮的國家表示友好，甚至對沙烏地阿拉伯這種「殺人不償命的專制國家」也示好，那美國還配稱作自由世界的領導者嗎？

克魯曼表示，川普若敗選，白登政府或許會努力恢復美國在國際舞台扮演的傳統角色。美國將開始依循貿易規則；重新加入巴黎氣候協定，並取消退出世界衛生組織（WHO）的計畫；承諾對盟國的支持，重建與其他民主國家的聯盟關係。

但克魯曼感嘆，即使一切都是最好的發展，「已炒熟的蛋也無法再恢復原狀」。世人不會忘記，美國曾選出像川普這樣毀約輕諾的人當總統。要挽回喪失的國際信任，需數十年甚至好幾世代的時間。

川普政府回頭走貿易保護主義路線，最大的危險不是引起外國報復，而是導致他們起而效尤：別國跟進美國腳步，也蔑視規則。於是，大國憑經濟和軍事力量霸凌小國，這種案例將有增無減。換言之，即使川普卸任，這個世界也未必能重建美好。

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