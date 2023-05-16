租金3年漲了11% 紐約曼哈頓小商家喊不公平

紐約房租大幅上漲，曼哈頓外圍的小型商家及少數族裔首當其衝。圖為位於紐約皇后區傑克遜高地的店家。(美聯社)

紐約時報 報導，紐約房租大幅上漲，曼哈頓 外圍的小型商家及少數族裔首當其衝。

紐約皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)尼泊爾餐館Bhanchha Ghar的饃饃餃子(momos)曾經四度獲選社區頭號美食，但老闆娘西瑞斯塔(Yamuna Shrestha)卻積欠店租超過15萬元。餐館在新冠疫情 爆發前開張，2020年因為疫情暫時關閉，解封之後生意恢復緩慢，現在西瑞斯塔每月要付1萬3300元店租給房東，比2019年增加大約11%。

近來一天工作18小時的西瑞斯塔以尼泊爾語受訪時說：「房租每年調漲，感覺不公平。」她說，如果能多存點錢，就可以盡快把店租繳完。

紐約時報分析，疫情重挫曼哈頓辦公室市場以及相關商業生態，但曼哈頓周邊社區小型商家店租上漲幅度最大。根據紐約市財政局最新分析統計，這些小型店家負責人絕大多數出身於非裔、拉丁裔以及亞裔社區。

報導指出，許多小型商家並不符合疫情期間紓困貸款或補助的資格，如今許多店家負責人擔心，店租一路上漲，經濟才剛略有好轉，生意恐怕撐不下去，只能關門。

疫情衝擊之下，小型商店帶動紐約經濟邁向復甦，但不少小型業者說，現在擔憂的是，小型店家可能無法享受經濟恢復之後的榮景。少數族裔與移民經營的商店，為業者提供一條晉身中產階級的道路，商家則為社區民眾提供平日不易買到的商品及服務。業者表示，一旦這些小型商店無法支撐，彷彿將失去城市的靈魂。

非營利住房維權發展組織「查亞」(Chhaya)執行主任西查蘭(Annetta Seecharran)說，這是紐約市歷史上第一次發生小型商家面臨生存危機的狀況。她說：「他們遇到的頭號問題就是店租。」

報導指出，非營利住房權益聯盟「社區及住房發展協會」(Association for Neighborhood and Housing Development)根據紐約財政局數據分析發現，從2019年至2021年間，布魯克林區(Brooklyn)每平方呎店租中位數上漲23%，布朗士區(Bronx)增加14%，皇后區也調漲9%，史泰登島(Staten Island)則維持平盤，曼哈頓下降11%。