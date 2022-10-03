建商只租不賣能解決房屋供應短缺？專家批加劇不平等

美國各地出現只租不賣的新建案，專家警告恐加劇不平等。示意圖。（取財自apartments.com）

華盛頓郵報報導，30歲出頭、有個小寶寶、養了一隻狗的葛斯頓夫婦在搬到德州奧斯汀地區的幾天內，就放棄原本的購屋計畫，主因是房價 飆漲和利率 節節高升。他們改以每月4000美元的代價承租一棟只租不賣的三層樓新獨立屋。雖然一切看起來都很完美，但批評人士警告，本來可能成為首購族的選項被只租不賣的房屋所取代，恐將擴大不平等。

葛斯頓夫婦找到的這個建案——全部完工後共有113棟房屋，都配備了廚房中島、兩個車位、一小塊前院草地——是全美各地最近如雨後春筍般冒出來、成千上萬只租不賣的建案之一。根據不動產顧問業者Hunter Housing Economics，美國開發商今年將在大城市郊區新蓋10萬5000棟這樣的房屋，2025年前再加50%。

只租不賣蔚為風潮，在成屋銷售近幾個月呈萎縮現象之前已經發生。美國據估計短缺多達500萬棟獨立屋，上述只租不賣的新屋落成有助平衡更廣泛的房市，但包括研究房市的經濟學家在內有多人批評，只租不賣的安排加劇長期存在的不平等，因為租屋會距離擁有房屋更遙遠。數據顯示，比起有屋族，租屋族花更多錢在住房上，部分原因是租金 傾向每年調漲。

相反的，德州農工大學經濟學家James Gaines說，現金充裕或能獲得便宜貸款的建商和投資人，將蓋好的房屋出租而非賣斷，不僅能在租金上漲之際收租獲利，還能保住快速增值的土地。根據全美公寓住宅搜尋網站RentCafe，奧汀斯地區2020至2022年間有近800棟只租不賣的新屋落成，較疫前大增134%。

研究住屋政策和貧窮問題的專家向來把買房子視為躋身中產階級的單程車票，尤其是在房價飆升之際，他們認為改變策略租屋會讓未來䐟屋族處於不利位置。在疫情期間，租金和房價雙雙大漲，有屋族受惠於低利率和房屋增值，租屋族卻未能享受這些好處。

與此同時，在房貸利率攀高使房屋的可負擔性降到1980年代最低水準後，房市快速失去動能。根據Black Knight Inc.周一公布的報告，美國房價繼7月月減1.05%之後，8月再下滑0.98%，是2009年1月以來、逾兩年後連創紀錄成長後，連兩個月顯著回檔。但相較於去年8月，房價仍高出12.1%。