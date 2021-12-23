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影／開箱7平方公尺紐約「超小房」網估租金落在1600元

編譯中心／綜合報導
抖音用戶韋伯開箱了自己住在紐約市的超小房間。 （截圖自抖音／＠axelwebber）
抖音用戶韋伯開箱了自己住在紐約市的超小房間。 （截圖自抖音／＠axelwebber）

美國有一名抖音用戶韋伯（AJ Webber）開箱了自己住在紐約市的公寓，裡面空間只有約7平方公尺（約2.1坪），一進門就是水槽和小型冰箱，以及一張雙層床就差不多結束，他也自嘲「就是住在紐約最小的公寓裡的感覺」，這段影片在網上暴紅。

在一段46秒的影片中，這位名叫韋伯的用戶開箱了他於紐約曼哈頓西村（West Village）的一間雅房，影片開頭他先自嘲，「這就是住在紐約最小的公寓裡的感覺」，並呼籲大家「降低自己的期望」，他打開大門後一眼望去是如更衣室的空間，左手邊有個水槽與鏡子。

水槽旁邊就是他所謂的「廚房」，不過也只有擺放一台微波爐和迷你冰箱，上頭櫃子則是簡易存糧，他也開玩笑的說「食品儲藏室絕對有貨」，也說「我才意識到所有這些食物都是碳水化合物，沒有營養價值」，然後只有各一個碗盤。

然後他走到了「生活區」，就是一張雙層床，上鋪是雙人床位，下鋪則是標準單人床，韋伯也把多出來的空間擺了一台電子鋼琴，由於整體空間實在太小，因此這段影片震驚了許多人，已經累積超過2000萬點閱。

網友紛紛回應，「我降低了我的期望，但仍然太高了」、「我的宿舍都還比較大」同時也有人建議韋伯「你為什麼不把比較低的床扔掉，就可以變成閣樓，然後你就有多了空間可以坐」。

另外有許多人好奇缺少了一樣重要的設施，也就是浴室，韋伯則打趣的說「在窗邊解決」，實際上因為他住在雅房，於是必須要和其他室友共用浴室，但他也說，「可悲的是，沒有肥皂，要自備衛生紙」。

雖然韋伯沒有透露租金，但估計類似房間價格約落在1600美元左右。也有人說「這地方不管你付多少錢租，都覺得太貴」，不過韋伯也再發文透露，他在紐約只住了三個星期。

@axelwebber

#nyc #livinglikerockstar #carbohydrates

♬ original sound - Axel

租金 紐約市 曼哈頓

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