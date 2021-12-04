「小鬼當家」芝加哥豪宅開放出租 1晚只要25元

聖誕節經典電影「小鬼當家」的主場景、位於芝加哥的麥卡利斯特一家的豪宅即將登上出租平台Airbnb開放日租，一晚只要25元。(Getty Images)

聖誕節 經典電影 「小鬼當家」(Home Alone)的影迷一定還記得電影主場景、位於芝加哥 的麥卡利斯特(McCallister)一家的豪宅；這棟豪宅即將登上出租平台Airbnb開放日租，而且一晚只要25元。

Airbnb宣布，12月12日將有四位民眾前來體驗男主角凱文(Kevin McCallister)當年在這棟屋裡度過聖誕的情節；而劇中飾演總是霸凌凱文的哥哥巴斯(Buzz)、男星戴文·雷特瑞(Devin Ratray)當天將親自招待客人入住。

雷特瑞在聲明表示：「你可能不記得我了，因為我的角色不是個和善的人。但我已經長大了，在這個假期裡，我很樂意和大家分享我的家、甚至我的披薩，但記得別再讓我的寵物蜘蛛Axl跑了！」

聖誕節經典電影「小鬼當家」 飾演凱文的麥考利克金。(Getty Images)

據芝加哥媒體報導，屋主身分並未公開；但有興趣的民眾可於12月7日中部時區下午1時至Airbnb網站預訂。

儘管看不到飾演凱文的麥考利克金(Macaulay Culkin)，但有如電影第一集中的經典場景，屋內將充滿溫馨的聖誕裝飾、閃爍的燈飾以及精心布置的聖誕樹；當然，電影裡的秘密陷阱也少不了，不過別擔心，這次將會由客人親自動手製作陷阱。

Airbnb也表示，他們希望所有賓客都能「舒服地過個和電影一樣的聖誕節」；如同雷特瑞所言，屋內也會有一隻捕鳥蛛(Tarantula)，但最棒的是，客人們離開時還能將「小鬼當家」樂高組玩具帶回家。

「今年的聖誕假期，我們將照著我弟弟的規矩，這代表大家可以盡情享用垃圾食物、看一堆垃圾劇、偷用我爸的刮鬍膏，還有選擇你們喜歡的『當家』計畫把竊賊趕走。」雷特瑞重申：「但切記，離我的房間遠一點！」

歷時30年後，該劇又推出續集「小鬼當家：甜蜜之家」(Home Sweet Home Alone)，並於影音串流平台Disney+播出；客人們在狂歡後，也可靜下來觀賞這部電影。