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矽谷辦公室租金創新高 顯示市場開始復甦

編譯組／矽谷電
矽谷辦公室租金創歷史新高，南灣寫字樓市場顯積極勢頭。（美聯社）
矽谷辦公室租金創歷史新高，南灣寫字樓市場顯積極勢頭。（美聯社）

商業地產公司Colliers的一份快報顯示，矽谷的辦公室市場已經開始從疫情引發的經濟困擾中恢復過來。該公司關於該地區市場的第三季度報告的預覽中指出，矽谷辦公室租金已然達到了新高，這是充滿希望的跡象。

Colliers研究總監圖特科（Lena Tutko）說，矽谷辦公室的租金要價平均為每平方呎5.35元，是矽谷 「有紀錄以來的最高價格」。矽谷辦公室市場包括聖他克拉拉縣和佛利蒙市地區。

Colliers高級副總裁圖米（Sean Toomey）說：「矽谷絕對正在從疫情和居家令的低谷中走出來。這一點從矽谷高速公路的交通量、加州火車的乘客量以及租戶參觀的增加中可以進一步得到證明，因為許多公司正在環境上為規畫中的1月恢復工作做準備。」

在2021年7月至9月第三季度的指標中，Colliers強調的積極方面有：

—所有房產類型的租金都有所上升，其中包括辦公、研究和工業空間。

—工業和研究空間的空置率下降。

—辦公室租賃交易連續兩個季度超過200萬平方呎。

—轉租面積亦開始減少：第三季度所有三種房產類型，即辦公、研究和工業，其轉租空間共計930萬平方英尺，比2021年4月至6月第二季度的980萬平方呎有所下降。

冠狀病毒對經濟造成嚴重影響，在政府下令關閉一系列企業後，許多類型的現場辦公形式中斷，造成了轉租空間的增加。由於眾多員工在家工作，何時返回辦公室不得而知，一些公司試圖轉租其空閒的辦公空間。轉租空間的大增一度成為整個灣區和全國其他地方辦公市場的累贅。

在第三季度的頂級物業購買和租賃交易中，8月，HQ @ First，聖荷西一個緊鄰North First街附近的237號公路，擁有三座辦公大樓的科技綜合園，被以5億3500萬元的價格收購。同時，聯邦快遞(Fedex)在聖荷西北部Industrial大道1605號租賃了17萬9600平方呎的工業、物流和倉庫空間。

「矽谷居民越來越願意嘗試重新回到社區，」圖米說，「房東和租戶現在正在加緊聯繫，以確保工作環境的安全，保證社交距離，為復原做好準備。」

矽谷 租金 工作

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