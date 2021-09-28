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科技業多在家辦公 金山租金停滯 回升速度不如紐約

編譯組／灣區27日電
舊金山一房公寓中價位租金8-9月持平為2800元，紐約一房租金9月上漲5%至2950元。但舊金山兩房公寓租金中價位仍為全美最高3900元。(Getty Images)
舊金山一房公寓中價位租金8-9月持平為2800元，紐約一房租金9月上漲5%至2950元。但舊金山兩房公寓租金中價位仍為全美最高3900元。(Getty Images)

房地產網站「Zumper」最新每月租金報告顯示，紐約一房公寓租金8月份已超越舊金山，成為全美最昂貴租賃市場，並於9月擴大領先趨勢。舊金山一房公寓中價位租金8-9月持平為2800元，紐約一房租金9月上漲5%至2950元。波士頓位居第三、租金為2410元。

和去年同期相比，紐約租金成長13.5%，舊金山租金則下跌1.1%，在2020年疫情期間，舊金山的租金下跌幅度，為美國主要城市租金跌幅最大。Zumper數據記者安卓斯(Jeff Andrews)認為，舊金山租金處於停滯狀態，民眾積極重返紐約方式，與舊金山大不相同。他指出，舊金山是技術密集勞動力，比紐約更仰賴科技產業，然而，科技公司更可能採取永久在家辦公政策，成為影響租金不漲反跌的因素。

但是，安卓斯補充說，紐約辦公室使用率並沒有比舊金山高出許多，因此可能還有其他因素。其一是當民眾重返紐約租房時，房東提供真正折扣價格刺激市場；在舊金山，疫情前的租金水平已相當高，以至於當租金下跌時，無法形成太大區別而去吸引租戶。安卓斯表示，舊金山目前租金已比疫情前水平下跌20%，即便降幅如此大，價格範圍仍與紐約疫情前與現在相去不遠。

紐約更多人想留在大蘋果

另一個可能性是因為民眾過去在舊金山租房，因為住處靠近工作地點，但若已不在需要返回辦公室，則就永遠離開城市了。儘管在紐約的部分工作者也是如此，但或許有更多人想留在大蘋果，不管他們在哪裡工作，所以租金很快就回升。

舊金山的兩房公寓中價位租金則仍為全美最高3900元，亦高於紐約的3150元。安卓斯認為，一種可能性是因為離開這座城市的年輕專業人士，過去主要是住在一房公寓，但他們尚未返回。也有可能是一房與兩房公寓之間的房源供應情況不平均。

聖荷西一房公寓中價位租金8-9月持平為2200元，比去年同期下跌1.3%。但矽谷部分地區則出現租金反彈。山景城中價位租金月成長率為4%至2600元；聖他克拉拉一房租金上漲5%至2520元，這兩個城市分別排名灣區一房公寓租金的第2與第3位，第1名寶座仍由舊金山穩坐。

租金 舊金山 紐約

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