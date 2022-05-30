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阿湯哥除了開戰機 在「捍衛戰士」還鍾愛KAWASAKI

記者趙駿宏／綜合報導
在第二集中阿湯哥再次騎上KAWASAKI GPZ900R。 截圖自派拉蒙影片
在第二集中阿湯哥再次騎上KAWASAKI GPZ900R。 截圖自派拉蒙影片

好萊塢影星湯姆克魯斯Tom Cruise主演的《捍衛戰士》終於在時隔36年後推出續集《捍衛戰士：獨行俠》。在兩代的電影阿湯哥除了駕駛帥氣的F-14雄貓戰鬥機和F/A-18超級大黃蜂外，電影裡也出現了幾款經典重機，就讓我們來一一細數。

KAWASAKI GPZ900R

《捍衛戰士》第一集阿湯哥騎乘的KAWASAKI GPZ900R。 截圖自派拉蒙影...
《捍衛戰士》第一集阿湯哥騎乘的KAWASAKI GPZ900R。 截圖自派拉蒙影片

第一集《捍衛戰士》於1986年上映，而阿湯哥所飾演的飛官Maverick正值青春年少，所騎乘代步追風兼把妹的重機便是1984年發表的KAWASAKI GPZ900R。

為現今KAWASAKI Ninja車系始祖的GPZ900R搭載DOHC 16V 908c.c.水冷式並列四缸引擎，最大馬力有115匹，極速更可達到243km/h，是首輛突破240km/h的重機，可說是當時世界上最快的摩托車，不僅重量輕操控好，在市區行駛也相當舒適。

阿湯哥在《捍衛戰士》騎著GPZ900R乘著夕陽追逐F-14的鏡頭也成為史上十分經典的畫面。來到了第二集《捍衛戰士：獨行俠》的開場，阿湯哥又再次騎上GPZ900R追風，讓不管是老影迷還是老車迷們又再次回味最初的感動。

KAWASAKI Ninja H2

《捍衛戰士：獨行俠》裡阿湯哥改騎H2追逐F/A-18戰鬥機。 截圖自派拉蒙影片
《捍衛戰士：獨行俠》裡阿湯哥改騎H2追逐F/A-18戰鬥機。 截圖自派拉蒙影片

時空背景已經拉到現代的《捍衛戰士：獨行俠》，阿湯哥在開場騎乘完GPZ900R後，其餘的時間都是改騎KAWASAKI現代車系的霸主H2系列。擁有KAWASAKI眾多品牌技術的H2跑車搭載998c.c四缸機械增壓引擎，可釋放20匹的馬力，在騎乘中透過進氣增壓還可將馬力一舉推至210匹。而H2R版本更馬力更來到326匹，極速達400km/h，是性能相當強悍的車款。

作為阿湯哥在第二集中的主力「陸上座駕」，無論在代步追風兼把妹(沒錯一樣的套路)，都是騎著這款Ninja H2，就連乘著夕陽追逐戰鬥機的畫面也一併還原，只是重機變成了Ninja H2戰鬥機由F-14改為了F/A-18。

KAWASAKI H2。 摘自KAWASAKI
KAWASAKI H2。 摘自KAWASAKI

阿湯哥 電影 湯姆克魯斯

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