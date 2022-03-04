不只進軍中國、東南亞 Gogoro最快3月底在美掛牌上市

Gogoro在美國那斯達克掛牌上市的進度，3月第一周會明朗化。 記者張振群／攝影

電動機車龍頭Gogoro財務長布魯斯．艾肯（Bruce Aitken）昨（16）日證實Gogoro在美國那斯達克掛牌上市進度，3月第一周就會明朗化，最快第1季底有望看到Gogoro掛牌，換言之，該公司最快3月底可望在美掛牌上市。據了解，Gogoro將以特殊目的收購公司（SPAC）方式上市。

Gogoro今年元月宣布Engine No.1成為新一輪投資 者，Engine No.1昨日以越洋連線方式與Gogoro共同發表談話，主題聚焦Gogoro的上市計畫、公司發展規畫及Engine No.1投資考量。

Engine No.1投資組合經理愛德華．孫（Edward Sun）表示，Engine No.1從評估到確定投資耗時五年，2017年與Horace（Gogoro共同創辦人陸學森）碰面，近年逐漸從電動機車轉入能源市場，跨入比硬體更高毛利的訂閱制服務，吸引Engine No.1評估投資。

Gogoro合作夥伴包括中國的大長江集團和雅迪科技集團、印度Hero MotoCorp、印尼的GoTo集團、台灣的宏佳騰智慧電車、PGO電動車、台鈴eReady、Yamaha、中華eMOVING和威速登。 圖／Gogoro提供

此外，Gogoro商業模式是減碳的科技性作法，尤其陸學森找來英特爾和宏達電高層人才，讓公司治理朝健全發展，隨著中國大陸、印度 、印尼等海外地區逐漸成長，各地合作夥伴共同投入，發展空間愈來愈大。

Gogoro不僅將赴美上市，並已對市場完整布局。Gogoro進軍中國、印度、印尼市場。在東南亞的未來不斷強化跟當地強勁夥伴合作。

此外，鴻海長期在電動車 產業布局，Gogoro是電動機車的No.1，Gogoro定位為「能源服務公司」，鴻海則是在推動過程中最佳生產供應後盾，兩家本來專精不同領域，合作上是強強聯盟，兩家合作把電動車市場大餅做大，Gogoro的強項在開發新事業，比較擅長能源生活的體驗設計及服務生態創新。

GoShare移動共享服務，宣布透過整合GoShare for Business技術平台與Gogoro智慧電動機車的完整解決方案，登陸東南亞最大機車市場「印尼」。 圖／GoShare提供

Gogoro與印度最大機車製造商Hero® MotoCorp Ltd.在當地共組營運智慧電池交換網路，合資公司後，團隊積極進行各種合作技術會議，換電站預計今年第4季會在新德里開始舖設，第一階段會有50個據點，再視實際需求持續增加，未來會根據消費者採買電動車區域增加充電站，系統會根據銷售建議設站的計畫。