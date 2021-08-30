重機名人大秀超車 「一秒噴飛」差點摔落山谷

在網路上小有名氣的重機名人Max Wrist，擁有超過88萬的Youtube訂閱數，許多跑山影片中都可以看到他以單輪方式狠虐超跑 的片段。但山路跑多了，偶爾還是會有失手的情況，他的頻道日前上傳影片，在超車過程中，受到汽車 偏移影響，Max Wrist狠撞護欄，幸好隨手抓住山坡邊的草堆，才沒有滾落山坡。

重機名人MAX WRIST因為超車意外發生車禍。 （影片截圖）

影片的前半段可以說是Max Wrist的日常，不斷高速在山路飛馳，甚至是以單輪方式超車，影片過程中不斷的逆向行駛，並以超過100英里／小時（160 公里／小時）的速度行駛，更是讓人直搖頭，簡直是玩命行為。沿路遇到法拉利超跑，更直接來個雙黃線大迴轉，並加速反超法拉利。

來源：Max Wrist

但就在影片的3分46秒之後，情況有了變化，換成了他的跑友鏡頭視角，原因是因為接下來Max Wrist將發生車禍 。畫面可以看到Max Wrist在高速情況下接近一台經典Mini，Max Wrist試圖從右側超越汽車，但與此同時Mini 駕駛可能看到後方拍攝的重機，往右方移動以騰出空間，卻沒注意到Max Wrist已經在右側準備超車，雖然兩車最後沒有明顯撞擊，但Max Wrist在閃躲Mini後已經沒有時間空間反應接下來的圍欄，直接猛力撞上的結果，就是人直接翻過圍欄，差一點滾落山坡，

儘管在撞擊後顯然失去了知覺，但據了解Max Wrist除了幾處骨折並沒有大礙。雖然這次的車禍並非單純一方的責任，但不可否認這位YouTuber在山路高速行駛絕對具有一定危險，更別說他沿路的危險動作，絕對不是一個好示範。