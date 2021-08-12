經典進化...哈雷重機2021年式新車火力全開

哈雷Street Bob全新標配的後座墊及後腳踏板，讓雙座騎乘輕鬆上路。 圖／太古鼎翰提供

哈雷（Harley-Davidson）從1903年至今，歷經118年的淬鍊，新舊時代的碰撞與革新，已然展開了全新的篇章，無論在動力、科技、車體設計與顏色上，皆能感受到哈雷爆發的全新力量。

Softail家族車款

哈雷Street Bob全新標配的後座墊及後腳踏板，讓雙座騎乘輕鬆上路。全新Fat Boy比上一代重量更輕，只要轉動油門即能感受到絕佳的扭力表現。Heritage Classic沿襲了令人愛不釋手的復古風格，快拆式風鏡一秒變換風格，長短途騎乘皆宜。

頂級休旅哈雷Touring系列車款今年全面標配Apple CarPlay，讓騎士們能夠更加專心享受騎乘，旅途也更加方便。 圖／太古鼎翰提供

除廣受好評的Street Bob、Fat Boy與Heritage Classic巡航重車，2款全新車款中，Softail Standard擁有經典老哈雷的風格，其輕量型的設計和低騎乘姿勢，讓騎士能夠恣意在城市中穿梭。Low Rider S全車黑化風格個性十足，中置腳踏提供舒適的騎乘姿勢，操作起來相當靈活，為騎士帶來無窮樂趣的騎乘體驗。

除Softail Standard搭載MILWAUKEE-EIGHT 107引擎（排氣量1,745c.c.）外，其餘Softail家族車款皆進階為MILWAUKEE-EIGHT 114引擎（排氣量1,868c.c.），兩者皆具有強大動力以及無比敏捷的操控性能。

CVO是哈雷唯一搭載Milwaukee-Eight 117引擎之車系，排氣量1,923c.c，扭力高達169Nm，在加速上具有強大的爆發力。 圖／太古鼎翰提供

Grand American Touring豪華休旅 車款

頂級休旅哈雷Touring系列車款今年全面標配Apple CarPlay，讓騎士們能夠更加專心享受騎乘，旅途也更加方便。BOOM！Box GTS觸控式螢幕影音多功能系統同時也支援Android Auto，即使持Android手機也能輕鬆使用。

離合器由油壓式調整為機械式離合器，在操控上將更加輕鬆以及精準。Road King Special, Road Glide Special,以及Street Glide Special搭載Daymaker LED頭燈，能在暗夜騎乘中為您點亮前方的道路，以及配置全新高性能空濾，為引擎進氣提供更高效率，外觀剽悍性格，且可以重複清洗使用，延長空濾壽命。

頂規限量CVO

哈雷CVO（Custom Vehicle Operations）家族有著最強悍的引擎與動力、驚艷群雄的嶄新車體彩繪，並提供騎士與後座最頂級的舒適體驗。CVO是哈雷唯一搭載Milwaukee-Eight 117引擎之車系，排氣量1,923c.c，扭力高達169Nm，在加速上具有強大的爆發力。

哈雷CVO（Custom Vehicle Operations）家族有著最強悍的引擎與動力、驚艷群雄的嶄新車體彩繪，並提供騎士與後座最頂級的舒適體驗。 圖／太古鼎翰提供

全新的頂尖音響系統為哈雷與汽車 音響老字號傳奇品牌Rockford Fosgate合作開發。強大的重低音強化管理、重車專用音場設定、主動式動態EQ…等高科技系統配置，將帶給騎士前所未有的聽覺饗宴。

全新跨界多功能長途越野車Pan America 1250

哈雷Pan America 1250及Pan America 1250 Special以多項頂級功能及創新技術打造最卓越的性能表現。動力部分搭載全新的Revolution Max 1250水冷式引擎，此款引擎為哈雷傳奇V-Twin引擎系列中的最新力作，馬力150匹，充沛扭力達128Nm，提供騎士絕佳的操控性。

業界首創革命性科技主動式車高調整系統（ARH）讓騎士能夠輕易安全地上下車輛，並且系統會持續性偵測車上負載自動調整懸吊狀況，給予最優質穩定的騎乘反饋。另配備轉彎安全性輔助系統（Reflex Defensive Rider System），整合多項安全輔助的革命新科技，能夠自動偵測並修正系統，提供騎士全方位轉向安全照護。

城市傳奇經典Sportster Iron 883

哈雷Sportster Iron 883一直是哈雷明星熱賣車款，也是許多重車玩家入手哈雷之首選。Iron 883搭載哈雷經典Evolutio V-Twin引擎，為Dark Custom暗黑客製的最佳代表。大量黑化外觀，擁有Bobber車款一貫的極簡風格，以及多元化的改裝空間。