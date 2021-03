哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰

所謂「眼見為憑」,在現今科技日新月異之下,照片不見得為真,還是得要親眼看見才能相信。日本 最近有一名重機女騎士在網路上引起注意,她常在推特 上PO出自己出遊的照片,美麗的臉蛋吸引許多人關注,就連電視台也前去採訪她,不過當見到真面目時,所有的人全都嚇了一大跳,節目一播出也讓觀眾看傻了眼。

這位名叫「宗谷の蒼氷」的重機女騎士,時常在自己的推特上貼出許多張騎重機出遊的照片,甜美笑容加上精緻臉蛋,還有一頭飄逸的長髮,顛覆了許多人對於重機騎士陽剛的想像,也因此讓她在網路上爆紅,就有網友委託電視節目去採訪她,希望能一探她的廬山真面目。

日本電視節目《月曜から夜ふかし》和她聯繫之後,便在約定的時間來到茨城縣,隨後宗谷騎著重機出現,正當大家期待一睹真面目時,宗谷脫下安全帽,卻讓現場的人全都看傻了眼,就連節目播出後也引起攝影 棚裡的來賓和觀眾一陣驚呼。

原來這名照片看起來很美艷的重機女騎士「宗谷の蒼氷」,竟然是名50歲的中年大叔,而他所有的照片通通都是用修圖軟體改的。節目好奇為何他要假扮成女生,宗谷表示大家都想看美女,沒人想要看中年大叔,而且以前PO照片後,按讚數寥寥無幾,自從把照片變成女生模樣後,每張都有逾千個讚,也因此每次拍照後都會後製成美女照片來吸引網友關注。

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg