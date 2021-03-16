我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美墨偷渡激增 國安部：20年來最多非法移民

全球首例 佛州孕婦打莫德納疫苗 新生兒帶抗體

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰

編譯中心／綜合報導
日本重機騎士「宗谷の蒼氷」因外貌美艷吸引網友目光。 （取材自推特／「宗谷の蒼氷」）
日本重機騎士「宗谷の蒼氷」因外貌美艷吸引網友目光。 （取材自推特／「宗谷の蒼氷」）

所謂「眼見為憑」，在現今科技日新月異之下，照片不見得為真，還是得要親眼看見才能相信。日本最近有一名重機女騎士在網路上引起注意，她常在推特上PO出自己出遊的照片，美麗的臉蛋吸引許多人關注，就連電視台也前去採訪她，不過當見到真面目時，所有的人全都嚇了一大跳，節目一播出也讓觀眾看傻了眼。

這位名叫「宗谷の蒼氷」的重機女騎士，時常在自己的推特上貼出許多張騎重機出遊的照片，甜美笑容加上精緻臉蛋，還有一頭飄逸的長髮，顛覆了許多人對於重機騎士陽剛的想像，也因此讓她在網路上爆紅，就有網友委託電視節目去採訪她，希望能一探她的廬山真面目。

日本電視節目《月曜から夜ふかし》和她聯繫之後，便在約定的時間來到茨城縣，隨後宗谷騎著重機出現，正當大家期待一睹真面目時，宗谷脫下安全帽，卻讓現場的人全都看傻了眼，就連節目播出後也引起攝影棚裡的來賓和觀眾一陣驚呼。

原來這名照片看起來很美艷的重機女騎士「宗谷の蒼氷」，竟然是名50歲的中年大叔，而他所有的照片通通都是用修圖軟體改的。節目好奇為何他要假扮成女生，宗谷表示大家都想看美女，沒人想要看中年大叔，而且以前PO照片後，按讚數寥寥無幾，自從把照片變成女生模樣後，每張都有逾千個讚，也因此每次拍照後都會後製成美女照片來吸引網友關注。

「宗谷の蒼氷」的真面目竟然是名50歲大叔。 （翻攝自《月曜から夜ふかし》節目）
「宗谷の蒼氷」的真面目竟然是名50歲大叔。 （翻攝自《月曜から夜ふかし》節目）
「宗谷の蒼氷」的真面目竟然是名50歲大叔。 （翻攝自《月曜から夜ふかし》節目）
「宗谷の蒼氷」的真面目竟然是名50歲大叔。 （翻攝自《月曜から夜ふかし》節目）

推特 日本 攝影

上一則

比Ranger還小的皮卡？捕獲Ford Maverick偽裝車

延伸閱讀

NBA／轉發訓練師推文 林書豪用據證明G聯盟賽季成功

NBA／轉發訓練師推文 林書豪用據證明G聯盟賽季成功

布林肯稱「台灣是國家」引熱議

布林肯稱「台灣是國家」引熱議
歧視亞裔？華女路見不平、聲援被嗆：找妳丈夫來

歧視亞裔？華女路見不平、聲援被嗆：找妳丈夫來
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

熱門新聞

2021「女性年度風雲車」獎項，由Land Rover Defender奪得。（取材自WWCOTY）

女生最愛的9款車！Land Rover Defender奪大獎

2021-03-12 01:00
BMW 4-Series的創新設計引起了不少爭議。（取材自BMW）

BMW 4-Series外觀掀爭議 設計總監：比例完美且優雅

2021-03-15 02:26
蘋果打造Apple Car車內設計傳出新進展。（路透）

Apple Car車內設計傳進展 智慧照明技術獲專利

2021-03-11 00:49
日本重機騎士「宗谷の蒼氷」因外貌美艷吸引網友目光。 （取材自推特／「宗谷の蒼氷」）

哪位啊？美女重機騎士暴紅 電視台採訪見真面目崩潰

2021-03-16 23:30
Peugeot在二底發布了全新廠徽。（取材自Carscoops）

新廠徽加持的新獅王 大改款Peugeot 308驚喜曝光

2021-03-10 02:20
彭博報導說，鴻海、Magna會是蘋果汽車代工合約的兩大競爭者。路透

搶蘋果汽車代工合約？彭博：鴻海、Magna是兩大競爭者

2021-03-11 07:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 4亞裔女身亡 21歲嫌被逮
十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜

十指緊扣、摸臉…何炅被拍到與男子親密互動 衝上熱搜
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎