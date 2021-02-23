騎上哈雷首款跨界作品Pan America 馳騁秘境探險去

哈雷Pan America兩種車型都配備採用前19吋、後17吋的鑄鋁輪框，是為了滿足公路和越野探險休旅的需求而與車款一同開發。 圖／Harley-Davidson提供

全新Pan America哈雷跨界車款，是哈雷大衛森自1903年以來，地表最偉大的創新之作，突破限制、跨越地形，它將重新開啟哈雷大衛森在地表探索的全新篇章，也將為無數懷揣探索夢想的冒險家們，提供一個最具創新價值的選擇。用騎乘看見世界，在各式地形疆域中探索未知，以發自五感的體驗，挖掘與感受這世界上最不凡的冒險。此哈雷跨界車款，推出Pan America 1250以及Pan America 1250 Special兩種版本。

全新Pan America哈雷跨界車款，是哈雷大衛森自1903年以來，地表最偉大的創新之作，並提供Pan America 1250以及Pan America 1250 Special兩種版本。 圖／Harley-Davidson提供

全新Revolution Max 1250引擎

哈雷Pan America 1250的動力部分搭載全新Revolution Max 1250引擎，此款引擎為哈雷大衛森傳奇V-Twin引擎系列中的最新力作，除1,250cc水冷式引擎的全新規格外，此低重心的Revolution Max 1250引擎，更針對哈雷Pan America 1250的越野騎乘需求，提供了順暢平穩的低轉速域高扭力輸出以及絕佳的低速油門反應，極速可達210km/h。

Revolution Max 1250引擎提供150匹馬力的水冷式動力系統，扭力達128牛頓米，澎湃的動力經過調校，可為兩種車型提供理想的功率特性，最大限度提高了騎士的操控性。Revolution Max 1250引擎是重機車架的結構組件，取消傳統車架可以大幅減輕整體車重，同時維持操控性，讓騎乘時可以親身感受高性能、低重心、超堅固的車架。

哈雷Pan America 1250的動力部分搭載全新Revolution Max 1250引擎，具備150匹馬力與128牛頓米扭力，針對越野騎乘需求，提供順暢平穩的低轉速域高扭力輸出以及絕佳的低速油門反應。 圖／Harley-Davidson提供

哈雷大衛森和Brembo合作開發了全新刹車系統，希望能為騎士提供「同型最佳」的制動性能。哈雷Pan America 1250車長226公分、座高80.7公分，車輛輕量化，重量（空重）僅229kg，哈雷Pan America 1250 Special座高則為78.9公分，重量（空重）為242kg，全車皆搭載Reflex騎士防護系統（REFLEXTM Defensive Rider Systems, RDRS）。

而懸吊部分哈雷Pan America 1250 Special 更是推出業界首創：Adaptive Ride Height technology（主動式車高調整系統），能在車輛靜止時自動降低車身高度，並於車輛起步後調升至騎乘高度。靜止時降低的車高，能讓騎士更輕易安全地上下車輛，而不需擔心因懸吊降低後在騎乘中所犧牲的車身傾角及離地高度，而影響車輛的運動性能。

H-D/ MICHLIN SCORCHER TIRE-兩種車型都配備採用前19吋、後17吋的鑄鋁輪框，是為了滿足公路和越野探險休旅 的需求而與車款一同開發。從內部結構到外部輪廓和胎紋，MICHLIN對所有方面都進行分析，確保性能的最佳化。

哈雷Pan America 1250 Special座高則為78.9公分，重量（空重）為242kg，全車皆搭載Reflex騎士防護系統。 圖／Harley-Davidson提供

選擇您的騎乘模式-輕按開關即可從5種預設騎乘模式（運動、公路、雨天、越野和進階越野）中選擇，或建立專屬客製化模式：透過動力輸出、引擎制動，循跡強化型防鎖死剎車系統（C-ABS）和彎道強化型循跡防滑控制系統（C-TCS）的特定組合來調整重車。

哈雷大衛森總裁暨執行長Jochen Zeitz表示「曾騎著Pan America到過世界上許多絕景秘境，而這些騎乘體驗讓我確信，這台車的性能與創新，將會吸引到世界上眾多喜愛冒險的騎士青睞。而Pan America這樣的跨界車款，也完全能代表及呈現哈雷大衛森渾然天成的冒險基因。」