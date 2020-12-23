賽車手終點前「放油門」慶祝 第1名變第3名 粉絲：白癡

近日的巴西超級摩托車錦標賽中，車手韋里斯西莫一路領先，更提早站起來揮手慶祝，不料對手並未放棄，從後方迎頭趕上超車，幾乎到手的冠軍直接飛走。(SBK Evolution)

巴西超級摩托車錦標賽近日出現搞笑一幕，當地車手韋里斯西莫（Andre Verissimo）一路領先到最後，在終點線前提早慶祝，不料對手並未放棄，從後方迎頭趕上超車，讓他幾乎到手的冠軍飛走，被粉絲封為「年度白癡」。

該錦標賽20日來到戈亞尼亞站（Goiana），是「SBK Evolution」組別今年第八場、也是最終場賽事。

影片中，韋里斯西莫繞過最後一個彎道，終點線就近在眼前，其他對手都被他拋在後頭，老神在在的他鬆開油門，站起來揮手向觀眾致意，不料緊追在後的對手並沒放棄，油門一催開始拉近距離，韋里斯西莫發現苗頭不對時大勢已去，慘遭兩名對手超車，變成第三名。

超車韋里斯西莫的菲爾霍（Osvaldo Filho）和斯卡夫（Marcelo Skaf）分別奪下冠軍與亞軍，而韋里斯西莫也成為眾人笑柄。

體育記者赫南德茲（Hugo Hernandez）之後更在韋里斯西莫的傷口上撒鹽，諷刺他提早慶祝的行為根本不是信心展現，而是「愚蠢的代表」，還有賽車 迷封韋里斯西莫為「年度白痴」。

賽後，韋里斯西莫自嘲地表示雖然「被打臉」，但錦標賽也因此增加曝光度、讓更多人了解賽事形象，這讓他感覺很棒。不過縱使韋里斯西莫在20日的賽事中因大意僅獲第三名，他最後仍奪得該組的年度總冠軍。

來源：聯合影音