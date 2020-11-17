耗時9千小時 200萬顆珠飾 這款福斯金龜車你看過嗎？

用200萬顆珠飾，耗時9千小時打造。 (取材自Carscoops)

即便Volkswagen Beetle福斯金龜車已經於去年正式停產，但這個經典車系在汽車史上仍然擁有相當的歷史定位，尤其舊款的Beetle更是經典中的經典。在墨西哥 ，就有一輛被當成藝術品的Beetle，用200多萬顆珠飾，耗時9千小時打造而成。

這輛Beetle被稱之為Vochol，透過許多民間和公共組織贊助，採用當地傳統Huichol民族的手工藝術所創作。Huichol藝術是由紗線與許多小珠飾串接而成，其許多圖形都保留了當地自前哥倫布時期的傳統文化，包含符號設計和眾多彩色裝飾，雖然使用的材質改變，但設計卻幾乎沒有改變，許多保留了其宗教和象徵意義。

兩條蛇代表雨水，兩側是鹿、蝎子、鳥和烏羽玉仙人掌(peyote)，一個薩滿教徒在後面操縱獨木舟。 (取材自Carscoops)

車名Vochol是由墨西哥當地對於Beetle這款車的俗稱Vocho，和Huichol藝術兩個單字組合而成。這輛Vochol是由八名來自兩個Huichol家族的的工匠在基於Huichol藝術下所親手打造。他們一共工作了8個月，總計9000多個小時，共使用了227萬7000個珠子，並認為這項作品是向他們的文化致敬的象徵。

例如，在引擎蓋上的雲層中有兩條蛇代表雨水，兩側是鹿、蝎子、鳥和烏羽玉仙人掌(peyote)，一個薩滿教徒在後面操縱獨木舟，屋頂上則有一個大太陽，象徵著人與神之間的關係。雙頭鷹為乘客提供保護，輪弧上用Wixarika語言拼出「墨西哥革命100周年」和「獨立200周年」的標語，紀念1910年墨西哥革命100周年和1810年脫離西班牙的獨立戰爭。

不僅外觀使用Huichol藝術，內裝也一併做裝飾。 (取材自Carscoops)

這款獨特的Vochol金龜車先前在墨西哥的瓜達拉哈拉博物館 裡展出，隨後將移至墨西哥城展覽。之後也會安排Vochol在南美、美國 、歐洲、亞洲甚至中東的博物館巡迴展出，但只要它沒有被安排巡迴，都可以在墨西哥城的流行藝術博物館見到Vochol的身影。