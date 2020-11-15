強悍性能又具備低稅金 Ford Ranger購買因素大盤點

正宗美式皮卡Ford Ranger以「Built Ford Tough」精神展現強悍越野性能與多元運用機能，持續受到市場肯定。( 圖:福特六和提供)

根據國際知名市場調查機構J.D. Power所公布的調查結果，可以一窺Ford Ranger獲得車主青睞的原因，本調查以皮卡車型發源地，也是皮卡車型長年銷售居冠的北美地區進行車主偏好統計，調查中有83%的車主表示會選擇Ford Ranger是因為想要一台外型脫穎而出的車；有54%的人強烈認同Ford Ranger可提供敏銳操駕回饋及強勁的動力；甚至這些追求卓越越野性能的Ford Ranger車主們普遍不認為「車輛只是一項代步工具」，在在展現出用車人對皮卡車型的需求，不僅僅是車輛本身的用途，像風格與駕馭感受等，非典型皮卡車型所強調的特性，已躍升為車主對皮卡車的重點期待，而Ford Ranger確實讓有這樣需求與考量的皮卡車主有相當滿意的使用經驗。

優異越野能力

不論是Ford Ranger車主或是整體皮卡車主，均有59%認為越野能力是購買皮卡的重點因素之一。專業玩家首選的Ranger運動型，具備237mm離地高度創造29˚進入角／22˚穿越角／26˚離去角，奠定強勢越野能力的基礎，搭配具備213 ps／51.0 kg-m 強悍動力輸出的引擎性能、4x4分時四輪驅動系統及同級最強的800 mm最大涉水深度，賦予Ford Ranger運動型強悍的跨地形適地能力。

後斗裝載能力與空間

不論是Ford Ranger車主或是整體皮卡車主，均有52%在意此項皮卡難以被取代的多功能應用。Ford Ranger運動型／全能型車斗擁有約2.42 / 2.52平方公尺的載物空間，及能裝載985 / 1,075公斤物品的載重能力，而Ford Ranger職人型採用獨特的一廂半車身座艙，1,847mm的車斗平台長度讓可用空間更進一步來到約2.88平方公尺的載物面積，最大載重相較雙廂車型亦提升至領先同級的1,135公斤，足以因應裝載商用貨物、家用物品、露營用具等幾乎任何需求。

48%的Ford Ranger車主認為外型設計是購車考量因素之一，其美式跨界皮卡的強悍外型，搭配經典六角形水箱護罩，並增添鍍鉻飾件強化美式風格，結合動感和潮流感的設計。( 圖:福特六和提供)

強勁動力

不論是Ford Ranger車主或是整體皮卡車主，均有45%在意皮卡的動力表現。Ford Ranger運動型新世代 2.0 L直列四缸Bi-Turbo柴油雙渦輪引擎，擁有213 ps／51.0 kg-m 強悍動力，而Ford Ranger職人型／全能型則提供2.0升柴油渦輪引擎，依然具備170ps最大馬力與42.8kgm強悍扭力，再搭配SelectShiftTM十速手自排，使得與生具備著的優異動力輸出反應更為直覺快速。

此外，相較整體皮卡車主之購車考量，Ford Ranger在5大面向有較大幅度的偏好占比高於整體，也顯示Ford Ranger特別受到車主肯定的亮點包含：

不論是Ford Ranger車主或是整體皮卡車主，均有52%在意「後斗裝載能力與空間」此項皮卡難以被取代的多功應用。( 圖:福特六和提供)

低稅金

55%的Ford Ranger車主認為低稅金是選擇此車的原因，相較整體皮卡車主46%的購車考量占比，高出了九個百分點。受惠於Ford先進的動力科技，Ford Ranger採用同級最小2.0 L排氣量引擎，搭配渦輪技術能榨出最高213ps／51.0kg-m的強勁動力表現，讓車主享有相較同級最突出的低稅金、大馬力擁車體驗。

四輪驅動

高達68%的車主因四輪驅動能力而選擇Ford Ranger，高於整體皮卡車主的 62%高了六個百分點。Ford Ranger擁有最高237mm離地高度及800mm涉水深度，結合分時四輪驅動系統、電子式旋鈕加力箱，可提供高速二驅（2H）、高速四驅（4H）與低速四驅（4L）的加力模式，亦包含能將動力平衡輸出至後輪的電子式後軸差速器鎖定功能，能夠於隨意之間切換電子式後軸差速器鎖定與4x4分時四輪傳動系統。

較佳的視野

受惠於最高237mm離地高度及整體設計，有57%的Ford Ranger車主認同此車有較佳的視野；整體皮卡車主則有51%認同皮卡車型提供較佳視野。

外型設計佳

48%的Ford Ranger車主認為外型設計是購車考量因素之一，其美式跨界皮卡的強悍外型，搭配經典六角形水箱護罩，並增添鍍鉻飾件強化美式風格，結合動感和潮流感 的設計，行駛之際展現魄力與魅力，在這項考量因素中，相較整體皮卡車主的43%多了五個百分點。