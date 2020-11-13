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拍攝10年！紀錄車手Brad Binder如何變MotoGP風雲人物

記者張振群／綜合報導
隨著MotoGP賽季連續三場比賽進入高潮，Red Bull推出紀錄片《Brad Binder: Becoming 33》講述這位南非籍賽車手的非凡故事。Red Bull提供
隨著MotoGP賽季連續三場比賽進入高潮，Red Bull推出紀錄片《Brad Binder: Becoming 33》講述這位南非籍賽車手的非凡故事。Red Bull提供

隨著MotoGP賽季連續三場比賽進入高潮，Red Bull推出紀錄片《Brad Binder: Becoming 33》講述了這位年輕的南非賽車手的非凡故事，身為MotoGP南非籍菜鳥車手，卻在新秀賽季為自己贏得首冠佳績，並為KTM廠隊奪得自進軍MotoGP最高級別賽事的第1勝！

身為MotoGP南非籍菜鳥車手，卻在新秀賽季為自己贏得首冠佳績，並為KTM廠隊奪...
身為MotoGP南非籍菜鳥車手，卻在新秀賽季為自己贏得首冠佳績，並為KTM廠隊奪得自進軍MotoGP最高級別賽事的第1勝。Red Bull提供

25歲的Red Bull車手Brad Binder來自南非的約翰內斯堡，他在2020年闖入MotoGP舞台，在本賽季捷克錦標賽中取得了歷史性勝利。當時，賽車是一項由歐洲人主導的運動，年輕的局外人通常面臨較大的挑戰。這部紀錄片將揭開Binder崛起的故事！

25歲的Red Bull車手Brad Binder來自南非的約翰內斯堡，他在20...
25歲的Red Bull車手Brad Binder來自南非的約翰內斯堡，他在2020年闖入MotoGP舞台，在本賽季捷克錦標賽中取得了歷史性勝利。Red Bull提供

Brad Binder說：「我在MotoGP的第一個賽季經歷了高潮迭起，但我真的很樂在其中，而這部紀錄片真的超酷。年輕的時候，我總是在網上搜索有關車手和其他運動員的紀錄片，所以能夠擁有自己的紀錄片真的太瘋狂了。從Red Bull新秀杯到整個賽季，與Red Bull一起拍攝已經有將近10年的時間了–我敢肯定甚至有些事情我都已經忘記了，但我真的很期待看到這部片！」

2012年Brad開始接觸Moto3，直到2016年西班牙大獎賽上首次亮相上展現...
2012年Brad開始接觸Moto3，直到2016年西班牙大獎賽上首次亮相上展現令人難以置信的衝刺並拿下Moto3獲勝後，他才被正視為領獎台的強力競爭者之一。在Red Bull KTM車隊Aki Ajo的指導下，Binder成為Moto3世界冠軍，畢業升上Moto2，並在2019賽季取得了5場胜利，成功拿下MotoGP的參賽權。Red Bull提供

Binder從卡丁車開始展開了他的賽車生涯，他僅八歲就獲得了全國冠軍，後來他改成兩輪賽車，並於2009年14歲被接納為Red Bull MotoGP新秀杯冠軍。但是隨著Binder家族早期的成功，也犧牲了家庭的時光。母親Sharon移居歐洲以支持Brad的夢想，而父親Trevor則與弟弟和兩輪賽車手Darryn待在一起。

Binder從卡丁車開始展開了他的賽車生涯，他僅八歲就獲得了全國冠軍，後來他改成...
Binder從卡丁車開始展開了他的賽車生涯，他僅八歲就獲得了全國冠軍，後來他改成兩輪賽車，並於2009年14歲被接納為Red Bull MotoGP新秀杯冠軍。Red Bull提供

2012年Brad開始接觸Moto3，但是直到他在2016年西班牙大獎賽上首次亮相上展現令人難以置信的衝刺，並拿下Moto3獲勝後，他才被正視為領獎台的強力競爭者之一。在Red Bull KTM車隊Aki Ajo的指導下，Binder成為Moto3世界冠軍，畢業升上Moto2，並在2019賽季取得了5場胜利，成功拿下MotoGP的參賽權，以33號作為新的賽車編號，以呼應他的首字母縮寫。

Brad Binder說：「我在MotoGP的第一個賽季經歷了高潮迭起，但我真的...
Brad Binder說：「我在MotoGP的第一個賽季經歷了高潮迭起，但我真的很樂在其中，而這部紀錄片真的超酷。」Red Bull提供

《Brad Binder: Becoming 33》以家庭訪談和歷程紀錄為該紀錄片特色，從他在南非的童年開始，一直到此時此刻，面臨全球健康疫情，Binder的父母在世界的另一端為已成為MotoGP明星的兒子自豪著。這部長篇紀錄片還包含了Aki Ajo和著名的MotoGP評論員Matt Birt的見解，Matt提到Brad表示：「他全力以赴的表現相當驚人。如詩般的表現，絕對是在MotoGP上看過的最偉大的景象之一。」

該紀錄片即日起在Red Bull TV上獨家提供。http://redbull.com/becoming33

《Brad Binder: Becoming 33》以家庭訪談和歷程紀錄為該紀錄...
《Brad Binder: Becoming 33》以家庭訪談和歷程紀錄為該紀錄片特色，從他在南非的童年開始，一直到此時此刻，面臨全球健康疫情，Binder的父母在世界的另一端為已成為MotoGP明星的兒子自豪著。Red Bull提供

賽車 南非 疫情

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