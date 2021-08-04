疫情期間獲准房貸延期支付 如今月繳金額變三倍

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住在華盛頓州 史凱吉郡(Skagit County)的肉品處理廠員工托斯坦(Larry Tusten)，去年因為疫情 影響工廠數度停工，如今終於恢復工作，家中經濟狀況逐漸好轉。聯邦政府疫情期間推出「房貸延期支付計畫」(Mortgage forbearance program)，讓托斯坦得以暫時停繳房貸，但他日前卻收到銀行告知，接下來每個月要繳交的房貸，金額將從疫情之前的759元，變成2237元。

聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)指出，因為疫情而暫停繳交房貸6個月、12個月或18個月的消費者，在今秋之前都將陸續恢復繳款。不少民眾發現，參加「房貸延期支付計畫」手續相當簡便，只要寫信陳述經濟困難就可獲得批准，但到了要恢復繳交房貸的此時，各種困難與問題卻一一浮現。

托斯坦接受華盛頓州地方電視台KING 5訪問時說，恢復繳交房貸之後，每個月金額加倍，不料收到貸款 銀行全美銀行(U.S.Bank)寄來通知信說，接下來每月應繳金額將調整為2237元。

他說：「這不合理，根本超乎我的能力範圍。」

疫情期間，全美大約有700萬民眾參加「房貸延期支付計畫」，暫時停繳房貸。

托斯坦說，通知函上註明調整後的金額為「自願每月繳交金額」(Voluntary Monthly Payment Amount)，從今年7月便生效。他表示，打電話向全美銀行詢問，從來不曾得到答案，很怕被列為拖欠違約(default)，房子遭到銀行贖回(foreclosure)。為了維護權益，托斯坦聘請律師跟全美銀行交涉。

托斯坦委任律師娜迪亞‧庫瑞德爾(Nadia Kourehdar)受訪十說，這起事件絕非個案，曾經加入「房貸延期支付計畫」的其他客戶也遇到相同問題，銀行要求繳付的每月貸款金額，完全超過民眾負擔能力。

經過協調，全美銀行同意讓托斯坦恢復原本的759元月繳金額。庫瑞德爾指出，這個選項其實銀行一開始就應該讓消費者知道。

聯邦消費者金融保護局貸款市場處副處長麥克阿德爾(Mark McArdle)指出，提供貸款的金融機構應該提供消費者多種選擇，而不是只給予一、兩個選項而已。

他說，民眾應該跟貸款銀行直接洽詢，因為「房貸延期支付計畫」已經終止，銀行可以開始針對拖欠違約的消費者，啟動處理程序。