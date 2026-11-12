準州長貝西拉 強調將與州議會合作

加州候任州長貝西拉。(xavierbecerra2026.com競選網頁)

AI摘要 文章摘要整理： 新當選州長貝西拉向州議會民主黨釋出合作訊號，但面對聯邦補助削減、野火責任爭議與選民期待，仍需與「三巨頭」共同協調政策方向。

貝西拉 時代已悄然展開，新當選的州長沒有做出太多政策承諾，但他已向州議會的民主黨 伸出友誼之手。

CalMatters報導，「我們已經非常明確地表示，選舉結束僅僅幾天後，我們就站在這裡，就是要說：『我們將攜手合作。這將是一個夥伴關係。』」民主黨候任州長貝西拉上周在州議會大廈圓形大廳向一群記者宣布。

「習慣這一點吧，」他補充道，同時與參議會臨時議長利蒙（Monique Limón）和眾議院 議長里瓦斯（Robert Rivas）並肩而立。貝西拉、利蒙和里瓦斯統稱為「三巨頭」，共同掌握加州政策優先事項的最終決策權。到目前為止，這三人尚未就議員們明年1月復會時將面臨的主要問題提出任何具體的立法提案。

加州領導人必須應對新的聯邦限制，包括削減加州醫保（Medi-Cal，加州白卡）的預算。該計劃為加州殘疾人和低收入居民提供醫療保健，聯邦的削減可能導致超過100萬人從1月1日起失去醫療保險。

此外，由於今年一項協議未能達成，立法者還需要解決，由誰來承擔因公用設施設備引發的野火造成的損失這一爭論。同時，選民在本輪選舉中賦予民主黨的使命還包括：限制人工智慧的使用、根除腐敗、降低日常成本、增加住房供應。