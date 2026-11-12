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準州長貝西拉 強調將與州議會合作

編譯林思牧／綜合報導
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加州候任州長貝西拉。(xavierbecerra2026.com競選網頁)
加州候任州長貝西拉。(xavierbecerra2026.com競選網頁)

AI摘要

文章摘要整理：

新當選州長貝西拉向州議會民主黨釋出合作訊號，但面對聯邦補助削減、野火責任爭議與選民期待，仍需與「三巨頭」共同協調政策方向。

貝西拉時代已悄然展開，新當選的州長沒有做出太多政策承諾，但他已向州議會的民主黨伸出友誼之手。

CalMatters報導，「我們已經非常明確地表示，選舉結束僅僅幾天後，我們就站在這裡，就是要說：『我們將攜手合作。這將是一個夥伴關係。』」民主黨候任州長貝西拉上周在州議會大廈圓形大廳向一群記者宣布。

「習慣這一點吧，」他補充道，同時與參議會臨時議長利蒙（Monique Limón）和眾議院議長里瓦斯（Robert Rivas）並肩而立。貝西拉、利蒙和里瓦斯統稱為「三巨頭」，共同掌握加州政策優先事項的最終決策權。到目前為止，這三人尚未就議員們明年1月復會時將面臨的主要問題提出任何具體的立法提案。

加州領導人必須應對新的聯邦限制，包括削減加州醫保（Medi-Cal，加州白卡）的預算。該計劃為加州殘疾人和低收入居民提供醫療保健，聯邦的削減可能導致超過100萬人從1月1日起失去醫療保險。

此外，由於今年一項協議未能達成，立法者還需要解決，由誰來承擔因公用設施設備引發的野火造成的損失這一爭論。同時，選民在本輪選舉中賦予民主黨的使命還包括：限制人工智慧的使用、根除腐敗、降低日常成本、增加住房供應。

精華 FAQ

  • 貝西拉在選後不久便公開表示，自己將與州議會民主黨攜手合作，強調未來執政會是夥伴關係，並與兩院領袖共同站台展現合作姿態。

  • 文章指出，首要挑戰包括聯邦削減Medi-Cal預算，可能影響超過100萬人保險，以及因公用設施設備引發野火的損失責任分擔問題。

  • 選民賦予民主黨的期待相當多元，包含限制人工智慧使用、根除腐敗、降低日常生活成本，以及增加住房供應，這些都將影響新政府施政壓力。

貝西拉 民主黨 眾議院

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