爆冷 西柯汶那市台裔議員吳桐淮承認敗選

西柯汶那市（West Covina）市議員選戰，根據洛杉磯縣官方計票結果，截至8日發稿時，現任市議員吳桐淮（Tony Wu）得票落後競爭對手。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台裔市議員吳桐淮在西柯汶那市選戰中落後對手Fredrick Sykes後承認敗選，並表示未來將投入公益、支持華協及培育年輕世代。

西柯汶那市（West Covina）市議員選戰。根據洛杉磯 縣官方計票結果，現任市議員吳桐淮（Tony Wu）得票落後競爭對手Fredrick Sykes。身為該市首位能流利使用中文溝通的華裔 市議員，吳桐淮的選情令不少華人 感到意外，甚至有人稱「爆冷」。吳桐淮7日已承認敗選。

吳桐淮表示，雖然距離選舉結果正式確認還有一段時間，但從目前票數差距來看，要反超對手機會不大。雙方得票率分別為57.19%和42.81%。他坦言會以平常心看待選舉結果，並以「心底無私天地寬」形容心境。

來自台灣的吳桐淮於2015年當選西柯汶那市議員，成為該市首位當選市議員的台灣第一代移民。11年從政期間，他兩度出任市長，歷經三個市議員任期，憑藉多元的跨界背景及鮮明的個人風格，在南加州聖蓋博谷政壇具有一定知名度。他在任內，積極推動地方經濟發展、吸引外來投資、強化公共安全，並致力於教育及藝術文化的發展。

談及此次選情，吳桐淮認為，他雷厲風行的施政風格，難免觸動部分人士的利益，也因此成為競爭對手攻擊的目標。他表示，選舉前及選舉期間，不同意見者透過不同名目對他提出批評，散播負面消息，試圖影響選情，甚至將他當成政治攻擊的「箭靶」。

吳桐淮認為，他受到反對的主要原因，在於任內推動多項大刀闊斧的改革，包括裁撤冗員、整頓行政體系等，過程中難免得罪部分人，也可能觸及某些人的既得利益。他強調，施政必須有所作為，不能因為害怕得罪人而放棄改革。

對於未來規畫，吳桐淮表示，他會更多投入公益，從事自己喜歡的事，也會繼續支持華協。

談到是否還會參選，他坦言，感覺年紀漸長，未來更希望運用多年累積的政治經驗與社會影響力，支持及培養年輕一代，鼓勵更多年輕人投入公共事務、參與地方政治。

西柯汶那市對Sykes也不陌生，他於2011年至2015年擔任該市市議員，並於2014年11月18日獲任命市長，成為該市首位非裔市長。鎮