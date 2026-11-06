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蘇麗絲高票當選聯邦眾議員

記者張宏／洛杉磯報導
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蘇麗絲表示，從縣政府邁向國會，是一個全新開始，也是一份更大責任。（記者張宏／攝影...
蘇麗絲表示，從縣政府邁向國會，是一個全新開始，也是一份更大責任。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇麗絲以65%得票率當選聯邦眾議員，將告別縣政工作前往華盛頓受訓，並表示未來會持續關注亞裔社區及多項民生政策。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）高票當選聯邦第38選區眾議員，截至4日她以65%得票率大幅領先對手Pedro Casas。蘇麗絲表示，她4日繼續縣政府工作，同時著手準備縣政府職務交接，正式邁向聯邦工作的新階段。

蘇麗絲和支持者3日晚在家鄉艾爾蒙地的一家餐廳舉辦競選之夜，加州眾議員方樹強和聖蓋博市議員丁言愉到場支持。當看到民主黨藍色浪潮節節獲勝時，大家發出歡呼聲。蘇麗絲表示，她即將前往華盛頓特區參加新任聯邦眾議員的職前訓練與說明會，開始熟悉聯邦運作及相關工作。

談到即將代表的加州第38國會選區，她表示，這次選舉不只是個人的政治里程碑，也是社區共同努力的重要成果。她對未來充滿期待，競選團隊及支持者為這次選舉付出許多努力，支持者中也湧入更多華裔選民。她承諾未來將持續與亞裔社區保持密切合作，同時進一步關注及參與亞裔社區事務，讓更多社區人士有機會參與公共事務及政策討論。

蘇麗絲其實對國會和加州議會都不陌生，她曾在國會任職八年並在加州州議會服務八年。談及未來進入國會後的政策方向，她表示，從縣政府邁向國會，是一個全新開始，也是一份更大責任。國會需要更多不同語言及文化背景的人才，也需要更多國會議員共同支持，才能有效推動有利於人民的法案、爭取聯邦預算撥款，並設法撤回那些可能傷害民眾權益的法案。

未來她將持續關注多項重要民生議題，包括長者醫療照護、年輕世代的教育與福利、藥品價格、醫療費用及移民政策等。尤其在醫療方面，她認為藥品及醫療照護費用過高，已成為許多家庭面臨的負擔，長者、年輕人及一般家庭都需獲得更多支持，移民議題也同樣是社區高度關注的政策方向。

蘇麗絲（右一）和支持者3日在家鄉艾爾蒙地的一家餐廳舉辦競選之夜。（記者張宏／攝影...
蘇麗絲（右一）和支持者3日在家鄉艾爾蒙地的一家餐廳舉辦競選之夜。（記者張宏／攝影）

蘇麗絲（Hilda L. Solis，黃衣者）這次大獲全勝，背後有其競選團隊的努...
蘇麗絲（Hilda L. Solis，黃衣者）這次大獲全勝，背後有其競選團隊的努力，華人吳忠國（前排右一）也全力支持她當選。（記者張宏／攝影）

蘇麗絲（中）和支持者3日在家鄉艾爾蒙地的一家餐廳舉辦競選之夜，加州眾議員方樹強（...
蘇麗絲（中）和支持者3日在家鄉艾爾蒙地的一家餐廳舉辦競選之夜，加州眾議員方樹強（右）和聖蓋博市議員丁言愉到場支持。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis，黃衣者）高票當選聯邦第38選...
洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis，黃衣者）高票當選聯邦第38選區的眾議員。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 她在加州第38國會選區以65%得票率大幅領先對手Pedro Casas，高票當選聯邦眾議員，展現強勁的民意支持與選戰動能。

  • 蘇麗絲表示，她會先繼續處理縣政府工作，同時著手安排職務交接，之後前往華盛頓特區參加新任聯邦眾議員的職前訓練與說明會。

  • 她將聚焦長者醫療照護、年輕世代教育與福利、藥品價格、醫療費用及移民政策，並承諾持續與亞裔社區密切合作，鼓勵更多人參與公共事務。

蘇麗絲 眾議員 聖蓋博

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